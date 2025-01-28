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Правоохранителей в России планируют обязать соблюдать традиционные ценности

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Думу законопроект, которым предлагается обязать сотрудников ОВД придерживаться традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Соответствующий законопроект будет внесет во вторник на рассмотрение Госдумы, рассказывают РИА Новости.

«Внести в федеральный закон… следующие изменения… На службу в органы внутренних дел вправе поступать лица… разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности», — сказано в проекте федерального закона.

В пояснительной записке отмечается, что согласно действующему законодательству, на службу в органы внутренних дел может быть принят гражданин РФ вне зависимости от его убеждений.

По мнению авторов законопроекта, данная норма в период проведения СВО и противостоянию коллективному Западу представляет угрозу национальной безопасности России, и в связи с тем, что сотрудники ОВД выполняют важнейшие задачи, в том числе по борьбе с терроризмом и экстремизмом, поддержание общественного порядка и борьба с преступностью, они должны разделять традиционные российские духовно-нравственные ценности, обладать соответствующими морально-нравственными качествами.

«Сегодня на службу принимают вне зависимости от убеждений. Мы считаем, что в период СВО и противостояния Западу убеждения должны быть, и вполне определенные, в традициях и интересах России», — рассказал Миронов.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести полный запрет для иноагентов заниматься просветительской и образовательной деятельностью.