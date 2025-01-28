Правоохранителей в России планируют обязать соблюдать традиционные ценности

По мнению авторов законопроекта, данная норма в период проведения СВО и противостоянию коллективному Западу представляет угрозу национальной безопасности России, и в связи с тем, что сотрудники ОВД выполняют важнейшие задачи, в том числе по борьбе с терроризмом и экстремизмом, поддержание общественного порядка и борьба с преступностью, они должны разделять традиционные российские духовно-нравственные ценности, обладать соответствующими морально-нравственными качествами.