Правоохранителей в России планируют обязать соблюдать традиционные ценности

Соответствующий законопроект будет внесет во вторник на рассмотрение Госдумы, рассказывают РИА Новости.
«Внести в федеральный закон… следующие изменения… На службу в органы внутренних дел вправе поступать лица… разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности», — сказано в проекте федерального закона.
В пояснительной записке отмечается, что согласно действующему законодательству, на службу в органы внутренних дел может быть принят гражданин РФ вне зависимости от его убеждений.
По мнению авторов законопроекта, данная норма в период проведения СВО и противостоянию коллективному Западу представляет угрозу национальной безопасности России, и в связи с тем, что сотрудники ОВД выполняют важнейшие задачи, в том числе по борьбе с терроризмом и экстремизмом, поддержание общественного порядка и борьба с преступностью, они должны разделять традиционные российские духовно-нравственные ценности, обладать соответствующими морально-нравственными качествами.
«Сегодня на службу принимают вне зависимости от убеждений. Мы считаем, что в период СВО и противостояния Западу убеждения должны быть, и вполне определенные, в традициях и интересах России», — рассказал Миронов.
Ранее депутаты Госдумы предложили ввести полный запрет для иноагентов заниматься просветительской и образовательной деятельностью.