Правнук Сталина оценил идею захоронения Ленина

Правнук Сталина назвал неправильной идею захоронения Ленина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал неправильной идею о захоронении основателя советского государства Владимира Ленина.

«(Это) неправильное мнение», — сказал Джугашвили РИА Новости.

Он также считает, что не нужно хоронить Ленина, как Сталина, у Кремлевской стены.

Ленин умер 21 января 1924 года в усадьбе Горки на 54-м году жизни. После смерти его тело было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день. Вопрос о захоронении тела Ленина постоянно поднимают и политики, и общественные деятели.