Правнук Сталина оценил идею захоронения Ленина

Ленин умер 21 января 1924 года в усадьбе Горки на 54-м году жизни. После смерти его тело было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день. Вопрос о захоронении тела Ленина постоянно поднимают и политики, и общественные деятели.