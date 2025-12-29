Популярные темы
Правительство запустит семейный рейтинг работодателей

Голикова: правительство планирует запустить семейный рейтинг работодателей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство России планирует запустить семейный рейтинг работодателей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее вице-премьер объясняла, что семейный рейтинг работодателей будет отражать, насколько активно компании поддерживают семьи работников.

«Планируем запустить семейный рейтинг крупнейших российских работодателей», — сказала Голикова на совещании правительства РФ.

Она подчеркнула, что продолжится внедрение корпоративного демографического стандарта, строительство и капитальный ремонт детских садов, повышение доступности групп продленного дня. Кроме того, будет обеспечено бесплатное переобучение женщин, решивших сменить карьерную траекторию, навыкам, востребованным на рынке труда.