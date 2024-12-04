Правительство запретит навязывать россиянам допуслуги и страховку

Потребители получили право отказаться от платных услуг, которые им дополнительно к кредиту оформил банк. Заемщик может вернуть уплаченные за услугу деньги, но за вычетом фактически понесенных расходов на ее оказание к моменту отказа. Срок для возможного отказа составляет 14 календарных дней. Это же правило действует и в случае со страхованием. В «период охлаждения» заемщик может расторгнуть договор о страховании и вернуть свои деньги.