Правительство запретит навязывать россиянам допуслуги и страховку

Правительство подготовило поправки в законодательство, защищающие россиян от навязывания различных услуг или товаров. Соответствующие жалобы от граждан получает Роспотребнадзор, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Главная цель защиты прав потребителей — это сохранение и материального, и морального благополучия людей, их здоровья, а еще это и очень серьезный стимул для бизнеса, развиваться, повышать свою конкурентоспособность. Целый ряд шагов в этой сфере был уже предпринят.
В прошлом году, напомнил Мишустин, кредитным компаниям запретили принуждать к приобретению услуг страховых компаний в приоритетном порядке. Также в Кодекс об административных правонарушениях штрафы за вынуждение граждан приобретать дополнительные товары.
«В то же время люди продолжают обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на нарушение своих прав. Например, при продаже билетов на самолет или на поезд, когда добавляют еще и согласие на заключение договора добровольного страхования. С подобной практикой сталкиваются также и жильцы многоквартирных домов при оплате коммунальных услуг», — добавил премьер.
Корректировки в законодательство предполагают, что на получение дополнительных товаров или услуг покупатель должен дать согласие в письменной форме. Автоматические отметки и галочки ими не являются, подчеркивается в документе.
Дополнительные услуги — услуги, которые предлагают во время покупки. Например, банки делают такое предложение, когда клиент берет кредит. Эти услуги должны быть прописаны в договоре. Перечень может включать в себя самые разные опции — от страховки до гарантии низкой ставки и СМС-информирования.
Штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг, которые ввели в 2023 году, для должностных лиц составляют от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для юридических лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб.
Это значит, что недопустимо отказывать клиенту или покупателю в основной услуге, если не будет оплачена дополнительная. Также установили наказание за необоснованный отказ или уклонение от рассмотрения в законном порядке требований потребителей, которые связаны с нарушением их прав. Должностным лицам грозит штраф в размере 15−30 тыс. руб., юридическим лицам — 100−300 тыс. руб.
В декабре 2021 года вступили в силу поправки к Федеральному закону от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», направленные против навязывания дополнительных платных услуг.
Потребители получили право отказаться от платных услуг, которые им дополнительно к кредиту оформил банк. Заемщик может вернуть уплаченные за услугу деньги, но за вычетом фактически понесенных расходов на ее оказание к моменту отказа. Срок для возможного отказа составляет 14 календарных дней. Это же правило действует и в случае со страхованием. В «период охлаждения» заемщик может расторгнуть договор о страховании и вернуть свои деньги.