Правительство запретило пробивать на кассе просроченную икру с октября 2025 года

Запрет на продажу товаров будет действовать, если в системе «Честный знак» не будет данных о маркировке товара, при обнаружении истекшего срока годности или обнаружении запрета на его продажу надзорными органами. В этих случаях касса будет автоматически блокироваться. Также с 1 сентября 2025 года будет невозможно продать велосипеды и ветеринарные препараты. С 1 марта 2026-го запрет распространится на продажу кормов для животных, а с 1 апреля того же года — на консервы.