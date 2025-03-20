Правительство утвердило правила выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы.
Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что ветераны Республики Дагестан получат выплату в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в размере 500 тыс. рублей.