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Правительство утвердило правила выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы.

Источник: Правительство Хабаровского края

Кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что ветераны Республики Дагестан получат выплату в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в размере 500 тыс. рублей.