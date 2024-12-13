Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство утвердило план по сокращению потребления алкоголя в России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года, сообщила пресс-служба Минздрава.

Источник: © РИА Новости

«Основная цель Концепции до 2030 года — уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность», — уточнили в ведомстве.

Новая концепция нацелена на укрепление здорового образа жизни, профилактику злоупотребления спиртного, расширение системы медицинской и социальной реабилитации для людей с алкогольной зависимостью, а также на раннее выявление проблем и профилактическое консультирование, уточнили в пресс-службе.

План содержит 29 мероприятий, направленных как на развитие системы профилактики, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью и развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации, так и на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, пояснили в министерстве.

Планируется расширить практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования, что позволит не только выявить первые признаки развития зависимости, но и своевременно принять меры.

Также в рамках утвержденного плана мероприятий проведут анализ применения административных мер, по результатам которого подготовят предложения об их усилении, подчеркнули в Минздраве. В частности, проанализируют опыт регионов по регулированию времени розничной продажи крепкого алкоголя, а также представят предложения о введении ограничений на выкладку алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов.