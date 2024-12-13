Правительство утвердило план по сокращению потребления алкоголя в России

«Основная цель Концепции до 2030 года — уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность», — уточнили в ведомстве.
План содержит 29 мероприятий, направленных как на развитие системы профилактики, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью и развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации, так и на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, пояснили в министерстве.
Планируется расширить практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования, что позволит не только выявить первые признаки развития зависимости, но и своевременно принять меры.
Также в рамках утвержденного плана мероприятий проведут анализ применения административных мер, по результатам которого подготовят предложения об их усилении, подчеркнули в Минздраве. В частности, проанализируют опыт регионов по регулированию времени розничной продажи крепкого алкоголя, а также представят предложения о введении ограничений на выкладку алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов.