Правительство упростило трудоустройство для работников из новых регионов

Теперь, если у человека нет записи об увольнении в трудовой книжке, он может обратиться в любой местный отдел Фонда пенсионного и социального страхования. После подачи соответствующего заявления, в информацию об опыте работы будет внесена дата окончания деятельности у предыдущего работодателя. Эти данные будут храниться в информационных системах Социального фонда, доступных для работодателей, сообщили в пресс-службе кабмина.