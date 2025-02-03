Правительство упростило трудоустройство для работников из новых регионов

Теперь, если у человека нет записи об увольнении в трудовой книжке, он может обратиться в любой местный отдел Фонда пенсионного и социального страхования. После подачи соответствующего заявления, в информацию об опыте работы будет внесена дата окончания деятельности у предыдущего работодателя. Эти данные будут храниться в информационных системах Социального фонда, доступных для работодателей, сообщили в пресс-службе кабмина.
Ранее, если сотрудник не мог уволиться по различным причинам, запись об окончании трудовой деятельности могла быть сделана только местными властями или новым работодателем. Однако некоторые жители новых регионов сталкивались с трудностями при посещении органов местного самоуправления, что усложняло их трудоустройство, особенно при переезде. Данное постановление поможет избежать таких проблем.
Изменения обсуждались на совещании с вице-премьерами в понедельник. Михаил Мишустин подчеркнул, что важно, чтобы граждане знали о новых возможностях трудоустройства.
Ранее карьерный эксперт рассказал, как действовать, если вам отказали после собеседования.