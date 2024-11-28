Правительство РФ утвердило стратегию по улучшению STEM-образования

Согласно плану, с 2025 года будет расширяться сеть профильных классов и классов с углубленным изучением математики и естественных наук, а также совершенствоваться система олимпиад для школьников. Внеурочные мероприятия, такие как «Разговоры о важном» и «Россия — мои горизонты», будут посвящены популяризации математики и естественных наук. В 2024 году начнется широкая популяризация этих предметов через научно-популярную литературу, выставки, видеоконтент и сотрудничество с известными блогерами.