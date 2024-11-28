Правительство РФ утвердило стратегию по улучшению STEM-образования

Работа будет проводиться для повышения уровня преподавания математики и естественных наук в школах и ВУЗах, квалификации педагогов и решения проблемы с нехваткой кадров.
С 2024 года предусмотрено ежегодное увеличение не менее чем на 10% числа школьников, которые будут изучать математику и естественные науки на углубленном или профильном уровне. Начиная с 2025 года, планируется повышение квалификации не менее 10 тыс. учителей математики, физики, химии и биологии, а также более тысячи преподавателей вузов в области педагогики, включая стажировки.
Кроме того, распоряжение вводит обязательное вступительное испытание по физике для всех инженерных направлений подготовки в вузах, а также обязательные экзамены по профильным предметам, таким как математика, физика, химия и биология, для поступления на педагогические специальности в высших учебных заведениях.
Новые стажировочные площадки и учебники
С 2025 года в каждом федеральном округе будет создано не менее одной стажировочной площадки на базе общеобразовательных учреждений для практической подготовки студентов и повышения квалификации учителей математики, физики, химии и биологии. Студенты, обучающиеся в области математики и естественных наук, также смогут бесплатно получить дополнительную педагогическую квалификацию.
К 2030 году планируется увеличить долю школьников, выбирающих профильные экзамены по математике и естественным наукам (физика, химия, информатика и биология), до 35%. Также необходимо повысить долю молодых учителей (до 35 лет) в области математики и естественных наук на 30%, а число договоров о целевом обучении, заключенных выпускниками профильных классов, увеличить как минимум в три раза.
План включает в себя:
- обновление федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по предметам «Окружающий мир», «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология» в 2026 году;
- создание новых учебников и методических пособий до 2027 года;
- для дошкольников предусмотрено обновление ФГОС по «Познавательному развитию» до 2027 года;
- создание национального открытого банка учебных материалов, включая сборники задач и дидактические материалы по математике, физике, химии и биологии;
- подготовку к государственной итоговой аттестации.
В 2025 году на базе образовательного фонда «Талант и успех» и ведущих общеобразовательных учреждений будут организованы стажировочные площадки для практической подготовки студентов и повышения квалификации учителей. Также в это время планируется разработка программ повышения квалификации для работников детских садов и начальных классов, направленных на эффективное преподавание математики и развитие познавательной активности у детей.
Повышение квалификации для педагогов и профильные классы
Организация повышения квалификации для учителей математики, физики, химии и биологии, а также подготовка будущих педагогов будет осуществляться на базе классических и инженерно-технических вузов. В 2025 году также начнется разработка методических рекомендаций для прогнозирования потребности в педагогических кадрах, а в 2026 году будет создана единая федеральная система обратной связи с работодателями по трудоустройству выпускников.
Согласно плану, с 2025 года будет расширяться сеть профильных классов и классов с углубленным изучением математики и естественных наук, а также совершенствоваться система олимпиад для школьников. Внеурочные мероприятия, такие как «Разговоры о важном» и «Россия — мои горизонты», будут посвящены популяризации математики и естественных наук. В 2024 году начнется широкая популяризация этих предметов через научно-популярную литературу, выставки, видеоконтент и сотрудничество с известными блогерами.
Президент России Владимир Путин поручил разработать данный план совместно с президиумом Совета по науке и образованию 25 марта 2024 года. Председатель правительства Михаил Мишустин 19 ноября на стратегической сессии по развитию общего и профессионального образования отметил, что цель плана — обеспечить поступление молодежи в профильные вузы с высокими знаниями и подготовку квалифицированных специалистов для российских предприятий.
Мадина Эбзеева