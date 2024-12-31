Правительство РФ утвердило правила предоставления сведений в РКН о блогерских каналах

По данным на 6 декабря, 13 тыс. блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков получили отказ в регистрации своих ресурсов через портал «Госуслуги». В Роскомнадзоре назвали три основные причины отказа: пользователи не указывали на персональной странице номер, который присваивался им после подачи заявки, давали некорректную ссылку на страницу, которую необходимо внести в реестр, а также неправильно писали наименование страницы.