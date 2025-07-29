Правительство РФ поддержало закон о новых основаниях увольнения иностранцев

Инициатива направлена на устранение правовой неопределенности при увольнении иностранцев в связи с региональными квотами на их трудоустройство. С 2014 года субъекты РФ вправе ограничивать привлечение иностранных работников, въезжающих в Россию по визе. Работодатели обязаны сокращать долю таких сотрудников в рамках установленных квот.