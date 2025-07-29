Правительство РФ поддержало закон о новых основаниях увольнения иностранцев

Авторами инициативы выступили зампред комитета Госдумы по госстроительству Сардана Авксентьева, а также депутаты Владимир Плякин и Антон Ткачев. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 15 мая.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в отзыве кабмина.
Законопроект предполагает поправки в статью 327.6 Трудового кодекса РФ, добавляя новое основание для прекращения трудовых отношений с иностранными работниками. Речь идет о случаях, когда работодатель обязан сократить численность иностранного персонала в соответствии с региональными нормативными актами, принятыми на основе федерального законодательства.
Инициатива направлена на устранение правовой неопределенности при увольнении иностранцев в связи с региональными квотами на их трудоустройство. С 2014 года субъекты РФ вправе ограничивать привлечение иностранных работников, въезжающих в Россию по визе. Работодатели обязаны сокращать долю таких сотрудников в рамках установленных квот.
В документе подчеркивается, что несоблюдение региональных требований может повлечь штрафы до 1 млн рублей или приостановку деятельности компании. Однако в действующей редакции Трудового кодекса отсутствует прямое указание на региональные ограничения как на законное основание для расторжения трудового договора.
Законопроект предлагает включить подобные меры в перечень допустимых причин для увольнения иностранных граждан, устранив существующий правовой пробел.
Ранее депутат Государственной думы Мария Бутина в интервью ВФокусе Mail назвала причины переезда иностранцев в Россию.