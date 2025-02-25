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Правительство РФ исправило инициалы убийцы Пушкина

Опечатку в официальных документах устранили уже через две недели.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Иногда, чтобы поставить точку в расследовании убийства, требуется несколько столетий. Еще удивительнее, когда убийца установлен с самого начала, а жертва — солнце русской поэзии и самый знаменитый литератор в стране.

Тем не менее, как стало известно недавно, сразу в нескольких официальных документах было неверно указано имя убийцы Александра Сергеевича Пушкина — Дантеса. Скорее всего, авторы бумаг спутали имя настоящего Дантеса (Жорж Шарль) с героем романа «Граф Монте-Кристо» (Эдмон Дантес).

Опечатку заметила петербурженка Юлия Коновалова, но несколько лет обращений в официальные инстанции не принесли результатов.

Зато, после того, как история стала известна прессе, события начали развиваться стремительно — и уже спустя две недели Правительство Российской Федерации опубликовало официальный документ об исправлении досадной ошибки: теперь место дуэли Пушкина обозначено как «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Ж. Ш».

Юлия Коновалова поблагодарила всех, кто помог осветить историю, в своем телеграм-канале, и порадовалась, что «маленькая общественная инициатива получила необыкновенный общественный резонанс».

«Я считаю, что в этой истории много хорошего. Она показала высокий интерес к русской литературе и истории. Неравнодушие людей. Силу СМИ. А может быть, кого-то вдохновит не сдаваться. Спасибо всем, кто откликнулся», — написала девушка.

Ради того, чтобы исправить маленькую ошибку, самой Юлии пришлось пройти непростой путь из большого числа писем, официальных запросов и отказов. Как эта история развивалась, рассказывали в отдельном материале.