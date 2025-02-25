Правительство РФ исправило инициалы убийцы Пушкина

Зато, после того, как история стала известна прессе, события начали развиваться стремительно — и уже спустя две недели Правительство Российской Федерации опубликовало официальный документ об исправлении досадной ошибки: теперь место дуэли Пушкина обозначено как «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Ж. Ш».