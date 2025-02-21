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Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезда

Россияне с 1 сентября 2025 года смогут применять биометрию для оформления билета и посадки на поезда дальнего следования. Об этом следует из постановления правительства, размещенном 21 февраля на сайте официальных опубликованных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, теперь, при оформлении билетов на поезд дальнего следования, пассажиры смогут пройти процедуру идентификации и аутентификации с использованием федеральных государственных информационных систем ЕСИА.

Уточняется, что это осуществимо в том случае, если у железнодорожного перевозчика есть соответствующие технические возможности.

Отмечается, что соответствующее постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее, 17 февраля, правительство России разрешило применять биометрические данные для посадки на поезд. Отмечалось, что сервис будет доступен пользователям единой биометрической системы. При этом остальные способы посадки на поезд сохранятся.