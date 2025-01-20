Правительство расширило перечень жизненно важных лекарств

Добавленные препараты применяются при лечении лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, тяжелой формы бронхиальной астмы и других болезней. Их также используют для профилактики тромботических осложнений и в антиретровирусной терапии, сообщила пресс-служба кабмина.
В новый список вошли наименования, используемые для лечения пациентов с онкологическими, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями.
«В их числе — занубрутиниб, полатузумаб ведотин, нурулимаб+пролголимаб, инотузумаб озогамицин, алпелисиб, анифролумаб, алоглиптин+пиоглитазон, эсмолол, роксадустат, инклисиран, биапенем, атазанавир+ритонавир, фампридин, гликопиррония бромид+индакатерол+мометазон, беклометазон+гликопиррония бромид+формотерол, будесонид+гликопиррония бромид+формотерол, тезепелумаб», — уточнили в правительстве.
Кабмин также включил противоопухолевое средство изатуксимаб, применяемое при лечении множественной миеломы, в перечень лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.
Не только жизненно важные
Премьер Михаил Мишустин отметил, что половину этих лекарств уже производят в России. Власти напомнили, что цены на лекарства из этого перечня, где уже более 800 медикаментов, регулируются государством.
Кроме того, для четырех препаратов, которые уже входят в перечень жизненно важных, добавили инсулин лизпро, даратумумаб (противоопухолевый), диклофенак (противовоспалительный) и пирибедил (противопаркинсонический).
Препараты из перечня ЖНВЛП выдаются бесплатно льготным категориям граждан, к тому же, цены на них зафиксированы — они не могут стоить выше зарегистрированной планки. Препараты из перечня высокозатратных (ВЗН) также выдаются пациентам бесплатно, но они более дорогостоящие.
Ранее сообщалось, что в России утвердили новую программу бесплатной медицинской помощи. Одним из главных изменений станет увеличение финансирования программы обязательного медицинского страхования.