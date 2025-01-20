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Правительство расширило перечень жизненно важных лекарств

Правительство России включило 18 новых препаратов в перечень жизненно важных лекарств и перечень для лечения высокозатратных нозологий. Эти лекарства предназначены для лечения различных заболеваний, включая онкологические и сердечно-сосудистые.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Добавленные препараты применяются при лечении лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, тяжелой формы бронхиальной астмы и других болезней. Их также используют для профилактики тромботических осложнений и в антиретровирусной терапии, сообщила пресс-служба кабмина.

В новый список вошли наименования, используемые для лечения пациентов с онкологическими, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями.

«В их числе — занубрутиниб, полатузумаб ведотин, нурулимаб+пролголимаб, инотузумаб озогамицин, алпелисиб, анифролумаб, алоглиптин+пиоглитазон, эсмолол, роксадустат, инклисиран, биапенем, атазанавир+ритонавир, фампридин, гликопиррония бромид+индакатерол+мометазон, беклометазон+гликопиррония бромид+формотерол, будесонид+гликопиррония бромид+формотерол, тезепелумаб», — уточнили в правительстве.

Кабмин также включил противоопухолевое средство изатуксимаб, применяемое при лечении множественной миеломы, в перечень лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.

Не только жизненно важные

Премьер Михаил Мишустин отметил, что половину этих лекарств уже производят в России. Власти напомнили, что цены на лекарства из этого перечня, где уже более 800 медикаментов, регулируются государством.

Кроме того, для четырех препаратов, которые уже входят в перечень жизненно важных, добавили инсулин лизпро, даратумумаб (противоопухолевый), диклофенак (противовоспалительный) и пирибедил (противопаркинсонический).

Препараты из перечня ЖНВЛП выдаются бесплатно льготным категориям граждан, к тому же, цены на них зафиксированы — они не могут стоить выше зарегистрированной планки. Препараты из перечня высокозатратных (ВЗН) также выдаются пациентам бесплатно, но они более дорогостоящие.

Ранее сообщалось, что в России утвердили новую программу бесплатной медицинской помощи. Одним из главных изменений станет увеличение финансирования программы обязательного медицинского страхования.