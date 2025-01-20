Правительство расширило перечень жизненно важных лекарств

Препараты из перечня ЖНВЛП выдаются бесплатно льготным категориям граждан, к тому же, цены на них зафиксированы — они не могут стоить выше зарегистрированной планки. Препараты из перечня высокозатратных (ВЗН) также выдаются пациентам бесплатно, но они более дорогостоящие.