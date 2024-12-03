Правительство приняло постановление об обязательном оснащении ГЛОНАСС

Также, согласно утвержденным правительством требованиям, все пилотируемые воздушные суда и беспилотники в РФ должны быть оборудованы системами наблюдения для формирования и передачи информации о высоте полета и координат местоположения. Самолеты с максимальной взлетной массой более 15 тысяч килограммов и газотрубинными двигателями или суда, которые могут перевозить более 30 человек, также должны быть оснащены оборудованием радиовещательного автоматического зависимого наблюдения и бортовой системой предупреждения столкновения.