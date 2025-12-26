Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство поможет регионам РФ с закупкой препаратов для льготников: на это дело выделят почти миллиард рублей

Российский кабмин выделил 11 регионам свыше 930 миллионов рублей для приобретения различных лекарств для льготников. Об этом сообщили в Telegram-канале. Приказ о выделении помощи уже подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Источник: Freepik

«На бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан ряду регионов будет дополнительно направлено свыше 930 млн рублей», — следует из поста.

Сообщается, что бесплатные лекарства и медизделия по назначению врача получают инвалиды, чернобыльцы, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, а также семьи погибших инвалидов войны и ветеранов. В перечень регионов вошли Крым, Марий Эл, Тыва, Карелия, Коми, Чувашия, а также Орловская, Свердловская, Архангельская, Волгоградская и Томская области.

Ранее Мишустин рассказал о намерении включить еще 18 наименований в список жизненно важных и необходимых лекарств. Подробнее о том, какие препараты туда добавили, читайте на сайте KP.RU.