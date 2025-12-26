Правительство поможет регионам РФ с закупкой препаратов для льготников: на это дело выделят почти миллиард рублей

«На бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан ряду регионов будет дополнительно направлено свыше 930 млн рублей», — следует из поста.
Сообщается, что бесплатные лекарства и медизделия по назначению врача получают инвалиды, чернобыльцы, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, а также семьи погибших инвалидов войны и ветеранов. В перечень регионов вошли Крым, Марий Эл, Тыва, Карелия, Коми, Чувашия, а также Орловская, Свердловская, Архангельская, Волгоградская и Томская области.
Ранее Мишустин рассказал о намерении включить еще 18 наименований в список жизненно важных и необходимых лекарств. Подробнее о том, какие препараты туда добавили, читайте на сайте KP.RU.