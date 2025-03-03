Правительство поддержало ужесточение правил поступления в вуз после колледжа

Авторы инициативы считают, что принятие поправок позволит повысить качество знаний и мотивацию поступающих, которые не смогут использовать обучение в колледжах как «вариант обхода ЕГЭ» для поступления в высшие учебные заведения. Один из авторов документа — первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга (ЕР) пояснял, что для тех вузов, которые уже предъявляют жесткие требования абитуриентам, принимая их только по ЕГЭ, ничего не изменится.