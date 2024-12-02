Правительство поддержало проект о допотпуске для ветеранов боевых действий

«Необходимо также учесть, что согласно части 1 статьи 56 Федерального закона сотрудникам органов внутренних дел РФ наряду с основным, дополнительными и каникулярным отпусками, а также с отпусками по личным обстоятельствам и по окончании образовательной организации высшего образования МВД России с сохранением денежного довольствия предоставляются и другие виды отпусков в случае, если их оплата предусмотрена законодательством РФ», — добавили в кабмине.