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Правительство поддержало проект о допотпуске для ветеранов боевых действий

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о предоставлении дополнительного отпуска — 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий, следует из проекта отзыва кабмина, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в документе.

В нем отмечается, что законопроектом не определены периодичность предоставления сотрудникам-ветеранам предлагаемого вида отпуска и вопрос сохранения им денежного довольствия на этот период.

«Необходимо также учесть, что согласно части 1 статьи 56 Федерального закона сотрудникам органов внутренних дел РФ наряду с основным, дополнительными и каникулярным отпусками, а также с отпусками по личным обстоятельствам и по окончании образовательной организации высшего образования МВД России с сохранением денежного довольствия предоставляются и другие виды отпусков в случае, если их оплата предусмотрена законодательством РФ», — добавили в кабмине.