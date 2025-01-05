Правительство передумало: Бразилия решила возобновить перевод часов на летнее время

Клодиньо Оливейра, 50-летний диджей из Бразилии, поделился, что вопрос о переходе на летнее время важнее, чем может показаться, так как речь идет о будущем планеты. Он считает, что необходимо экономить энергию, а перевод часов дважды в год — не такая уж проблема.