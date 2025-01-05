Правительство передумало: Бразилия решила возобновить перевод часов на летнее время

В течение последних пяти лет бразильцы жили в условиях временного спокойствия, о котором так долго мечтали. Никаких переводов часов, никакой путаницы в расписании — президентским указом Жаира Болсонару был отменен столь ненавистный переход на летнее время. Об этом пишет The Washington Post.
Жаир Болсонару — бывший президент Бразилии. Занимал пост с 1 января 2019 по 1 января 2023 года.
Однако в конце прошлого года власти приняли решение вернуть перевод часов на летнее время, чтобы максимально использовать сезонный световой день. Это необходимо в целях экономии энергии в условиях исторической засухи, которая поставила под угрозу работу гидроэлектростанций и привела к росту счетов за свет.
В настоящее время на летнее время переводят часы такие страны, как Иордания, Намибия и Турция. Россия также переводила время в зависимости от сезона с 1981 года по 2011 год.
Известно, что местное правительство планирует вновь ввести перевод часов на летнее время уже в этом году. Среди жителей Бразилии, несмотря на прошлые разногласия, это вызывает особое воодушевление, ведь летом начинает светлеть в 4:30 утра, а к 8 утра кажется, что наступил полдень.
Клодиньо Оливейра, 50-летний диджей из Бразилии, поделился, что вопрос о переходе на летнее время важнее, чем может показаться, так как речь идет о будущем планеты. Он считает, что необходимо экономить энергию, а перевод часов дважды в год — не такая уж проблема.
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