Правительство одобрило создание резервного механизма обеспечения лекарствами

На днях юрист Анастасия Билялова сообщила, что налоговый вычет за оплату лечения и покупку лекарств можно оформить в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС), например, в мобильном приложении. По ее словам, для этого нужно заполнить заявление, а также приложить чеки об оплате, договор с медицинским учреждением или рецепт врача.