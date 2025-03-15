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Правительство одобрило создание резервного механизма обеспечения лекарствами

Правительство РФ утвердило законопроект, создающий резервный механизм для гарантированного обеспечения жизненно необходимыми лекарствами граждан России, страдающих редкими и смертельно опасными заболеваниями.

Источник: Газета.Ру

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что решение об одобрении проекта федерального закона, вносящего поправки в статью 83 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», было принято на заседании 13 марта.

Законопроект теперь направлен в Государственную думу для дальнейшего рассмотрения. В сообщении кабмина подчеркивается, что принятие данного закона обеспечит бесперебойное снабжение лекарственными средствами пациентов с тяжелыми и редкими диагнозами, даже в условиях возможных сбоев на региональном уровне.

На днях юрист Анастасия Билялова сообщила, что налоговый вычет за оплату лечения и покупку лекарств можно оформить в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС), например, в мобильном приложении. По ее словам, для этого нужно заполнить заявление, а также приложить чеки об оплате, договор с медицинским учреждением или рецепт врача.