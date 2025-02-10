Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками

По большому числу подобных уголовных дел следствие приостанавливается из-за невозможности установить обвиняемого: в 2023 году так произошло с 71% возбужденных подобных дел. Как отметил адвокат Алексей Гавришев, сим-карты мошенников обычно оформлены на лиц, которые совершенно ни при чем, а банковские счета, куда перечисляются деньги, открываются на лиц, ведущих маргинальный образ жизни. «Их можно привлечь как свидетелей, но они как максимум могут назвать портретные признаки людей, которые попросили их открыть счет и передать деньги, — рассказывает Гавришев. — Поэтому в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом следователь или дознаватель составляет фоторобот подозреваемых и приостанавливает дело до окончания розыска, который обычно ничем не заканчивается».