Правительство Гватемалы принесло извинения семье похищенной поэтессы Фоппы

«Это добровольный акт государства, которое понимает, что, знать свою историю и признавать ошибки — значит, позволить себе двигаться к истине, возможности справедливого будущего, равенству и гармонии. Сегодня утром мы вспоминаем Алаиде Фоппу, чтобы он извиниться перед её семьей за насилие, которое государство, агенты государства совершили против нее и человека, её сопровождавшего. Это важно не только потому, что позволяет нам спасти память и фигуру интеллектуала, академическую карьеру, выдающуюся творческую карьеру Алаиде Фоппы. И это, как уже было сказано сегодня, позволяет нам спасти поколение интеллектуалов, приверженных возможности лучшего будущего. Это позволяет нам спасти всех женщин, ставших жертвами насилия в разных обстоятельствах», — заявил Аревало в ходе церемонии, запись которой опубликовала в своем блоге радиостанция TGW.
Фоппа, имевшая корни в Гватемале и Аргентине, проживала в изгнании в Мексике со своим супругом, основателем Лейбористской партии Гватемалы Альфредо Солорсано. В декабре 1980 года она приехала в Гватемалу для продления паспорта и была похищена вооруженными людьми вместе с автомобилем и водителем. Поэтесса и активистка бесследно исчезла, ее останки до сих пор не были найдены. События произошли в разгар вооруженного конфликта в Гватемале 1980−1996 годов, в результате которого, по данным правозащитных организаций, более 200 тысяч человек погибли и 50 тысяч пропали без вести.
Действующий президент Гватемалы Бернардо Аревало связан с Фоппой семейными узами — поэтесса до своего брака с Солорсано родила в 1945 году ребенка от президента Хуана Хосе Аревало, отца действующего главы государства. Хулио Солорсано Фоппа, единокровный брат президента, проживает сейчас в Гватемале и является директором программ по восстановлению исторической памяти о вооруженном конфликте 1960−1996 годов Мемориала согласия.