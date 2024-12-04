Правительство Гватемалы принесло извинения семье похищенной поэтессы Фоппы

«Это добровольный акт государства, которое понимает, что, знать свою историю и признавать ошибки — значит, позволить себе двигаться к истине, возможности справедливого будущего, равенству и гармонии. Сегодня утром мы вспоминаем Алаиде Фоппу, чтобы он извиниться перед её семьей за насилие, которое государство, агенты государства совершили против нее и человека, её сопровождавшего. Это важно не только потому, что позволяет нам спасти память и фигуру интеллектуала, академическую карьеру, выдающуюся творческую карьеру Алаиде Фоппы. И это, как уже было сказано сегодня, позволяет нам спасти поколение интеллектуалов, приверженных возможности лучшего будущего. Это позволяет нам спасти всех женщин, ставших жертвами насилия в разных обстоятельствах», — заявил Аревало в ходе церемонии, запись которой опубликовала в своем блоге радиостанция TGW.