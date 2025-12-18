Популярные темы
Правительство Британии вынуждает российского олигарха Абрамовича перевести 2,5 млрд фунтов на поддержку ВСУ

Британия продолжает попытки заставить российского олигарха Романа Абрамовича отправить деньги ВСУ.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В 2022 году британские власти вынудили российского олигарха Романа Абрамовича продать лондонский футбольный клуб «Челси». Однако сделку можно было совершить только при одном условии: все деньги от продажи бизнесмен должен направить пострадавшим от конфликта на Украине.

Однако именно на этом моменте и случился неразрешимый конфликт. Дело в том, что Абрамович считает, что пострадали во время боевых действий не только украинцы, но и россияне, а значит, средства необходимо выделять на них тоже. Британские же власти такая позиция ожидаемо не устраивает — они требуют, чтобы деньги шли только на гуманитарную помощь Украине.

Сейчас чиновники вынесли последнее предупреждение Роману Абрамовичу и потребовали одобрить передачу денег на их условиях в течение 90 дней. В случае, если российский предприниматель откажется, власти намерены устроить судебное разбирательство и забрать средства самостоятельно.

В данный момент речь идет о сумме в 2,5 млрд фунтов (270 млрд рублей).