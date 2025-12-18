Правительство Британии вынуждает российского олигарха Абрамовича перевести 2,5 млрд фунтов на поддержку ВСУ

В 2022 году британские власти вынудили российского олигарха Романа Абрамовича продать лондонский футбольный клуб «Челси». Однако сделку можно было совершить только при одном условии: все деньги от продажи бизнесмен должен направить пострадавшим от конфликта на Украине.
Однако именно на этом моменте и случился неразрешимый конфликт. Дело в том, что Абрамович считает, что пострадали во время боевых действий не только украинцы, но и россияне, а значит, средства необходимо выделять на них тоже. Британские же власти такая позиция ожидаемо не устраивает — они требуют, чтобы деньги шли только на гуманитарную помощь Украине.
Сейчас чиновники вынесли последнее предупреждение Роману Абрамовичу и потребовали одобрить передачу денег на их условиях в течение 90 дней. В случае, если российский предприниматель откажется, власти намерены устроить судебное разбирательство и забрать средства самостоятельно.
В данный момент речь идет о сумме в 2,5 млрд фунтов (270 млрд рублей).