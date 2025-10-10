Депутат: в России частные клиники могут начать лишать лицензии за рекламу абортов

«Сейчас у нас это просто в лучшем случае штрафы. Но эти меры совершенно неэффективны, когда речь идет о здоровье женщин и систематических нарушениях. Здесь, как нам кажется, нужно идти дальше и поднимать вопрос о самом праве такой клиники на существование — то есть о наличии или отсутствии у нее лицензии. Когда нарушения носят регулярный характер, единственным действенным решением становится лишение права деятельности», — добавила депутат.