Депутат: в России частные клиники могут начать лишать лицензии за рекламу абортов

Масштаб нарушений
Исследование Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства выявило систематические нарушения законодательства в сфере абортов в частных медицинских центрах России. С сентября 2023 по октябрь 2025 года добровольцы проверили 1003 клиники (36% от общего числа) во всех 85 субъектах РФ.
Проверка показала, что в 76 регионах (85%) частные клиники нарушают закон. В 782 медцентрах были зафиксированы случаи несоблюдения обязательной «недели тишины», отсутствия психологического консультирования, а также были выявлены случаи незаконной рекламы абортов, что прямо противоречит статьям 56 Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан» и № 38 «О рекламе».
Сейчас российским законодательством за эти нарушения предусмотрены штрафы — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей — или приостановка деятельности до 90 суток.
В ходе мониторинга, который включал тайные звонки в клиники и анализ их онлайн-представительств, выяснилось, что многие медицинские центры продолжают открыто рекламировать услугу «аборт в день обращения». Согласно официальной статистике Росздравнадзора, за два года рынок частных клиник, выполняющих аборты, сократился на 26% — с 2813 до 2088 учреждений. Однако, как показала проверка, количественное сокращение не привело к качественным изменениям — нарушения носят массовый характер, а механизмы контроля остаются неэффективными.
Ужесточение контроля
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подтвердила ВФокусе Mail, что частные клиники злоупотребляют своей свободой. По ее словам, несмотря на существование контролирующих механизмов Росздравнадзора, медицинским учреждениям повсеместно удается обходить законодательные нормативы.
«Коммерческие клиники — это прямо такая, знаете, прорубь. Все, что мы доброе делаем, все наши усилия по защите женщин, все в нее уходит. Получается, мы здесь создаем систему поддержки, а женщина может просто доехать до ближайшей частной клиники, где тебе в тот же день сделают аборт».
Буцкая считает, что это полностью нивелирует смысл «недели тишины» и других защитных мер, предусмотренных законодательством. Депутат настаивает, что ключевым требованием должно стать обязательное наличие в клиниках штатного психолога и социального работника, а также специально оборудованного кабинета для консультаций.
«Если таких сотрудников в клинике нет, значит, помощь по психологу социальной поддержки не оказана. И значит, клиника не соблюдает данную норму закона и, видимо, не имеет права работать по данной лицензии», — подчеркнула она.
Буцкая обратила внимание на агрессивную рекламную практику в интернете, где клиники открыто вместе с прейскурантом, никого и ничего не стесняясь, предлагают услуги, нарушающие законодательство России.
«Сейчас у нас это просто в лучшем случае штрафы. Но эти меры совершенно неэффективны, когда речь идет о здоровье женщин и систематических нарушениях. Здесь, как нам кажется, нужно идти дальше и поднимать вопрос о самом праве такой клиники на существование — то есть о наличии или отсутствии у нее лицензии. Когда нарушения носят регулярный характер, единственным действенным решением становится лишение права деятельности», — добавила депутат.
Буцкая предложила применять принцип «трех нарушений», заявив, что если клинику трижды уличают в несоблюдении закона, то у нее должны отбирать лицензию. Как подчеркнула парламентарий, такая система наказания сделает систематические нарушения экономически невыгодными для недобросовестных клиник.