Правило пяти секунд. Инфекционист рассказал, можно ли есть быстро поднятое

Другое дело, что должен быть какой-то баланс. Ведь даже мобильный телефон может быть гораздо грязнее, чем унитазы, просто потому что мы постоянно контактируем руками с различными поверхностями и касаемся своего телефона. Это относится и к взрослым, и к детям. А что касается правила пяти секунд: если человек не брезгливый, он съест и через 10 секунд, и ничего страшного, скорее всего, с ним не будет.