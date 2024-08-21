Правило пяти секунд. Инфекционист рассказал, можно ли есть быстро поднятое

С одной стороны, казалось бы, какая разница, сколько полежал бутерброд на полу — ведь все равно он контактировал с ним и наверняка запачкался. И поэтому многие воспринимают это правило как шуточное.
Но, с другой стороны, многие поднимают упавшую еду, убирают с нее видимые загрязнения, если они есть, и отправляют ее в рот. И при этом не заболевают. Конечно, если она упала в относительно чистом месте, а не на грязную землю или в лужу.
— Как таковой заразы вокруг нас гораздо меньше, чем мы думаем, — говорит aif.ru к. м. н., заместитель декана педиатрического факультета, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Иван Коновалов. — На самом деле желудочно-кишечный тракт человека, его иммунная система, очень неплохо готовы к таким проблемам, особенно это характерно для родителей детей первых лет жизни, которые, как известно, облизывают буквально все.
Другое дело, что должен быть какой-то баланс. Ведь даже мобильный телефон может быть гораздо грязнее, чем унитазы, просто потому что мы постоянно контактируем руками с различными поверхностями и касаемся своего телефона. Это относится и к взрослым, и к детям. А что касается правила пяти секунд: если человек не брезгливый, он съест и через 10 секунд, и ничего страшного, скорее всего, с ним не будет.
Иммунная система человека вырабатывалась даже не тысячами, а десятками тысяч лет. И если бы мы были слабыми, мы бы не выжили.