Правило 5 секунд. Как короткие паузы сохраняют отношения

В итоге ученые сформулировали правило 5 секунд. Так, они советуют перед тем, как отреагировать в напряженный момент, взять маленькую паузу. Например, во время конфликта с партнером не вступайте в перепалку сразу. Возьмите паузу, глубоко вдохните и медленно выдохните (лучше, если выдох будет дольше вдоха), посчитайте в уме до пяти. Перерывы в 10 и 15 секунд тоже подойдут, но иногда на них не хватает терпения, а 5 секунд — доступный всем минимум.