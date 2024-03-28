Правильный завтрак способствует улучшению работы мозга

Психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич в блоге Elementaree рассказала, что с утра организму нужно получить топливо — глюкозу. Она повышает способность к обучению, улучшает память и регулирует познавательную функцию. Этот простой сахар участвует в синтезе гормона, включая серотонин, который, в свою очередь, положительно влияет на физическое и психологическое здоровье человека.