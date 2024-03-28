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Правильный завтрак способствует улучшению работы мозга

Главное с утра — глюкоза.

Источник: Freepik

Завтрак — первый и самый важный прием пищи после пробуждения. Задавая организму нужный темп работы необходимыми веществами, мозг лучше функционирует.

Психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич в блоге Elementaree рассказала, что с утра организму нужно получить топливо — глюкозу. Она повышает способность к обучению, улучшает память и регулирует познавательную функцию. Этот простой сахар участвует в синтезе гормона, включая серотонин, который, в свою очередь, положительно влияет на физическое и психологическое здоровье человека.

Специалист рекомендует употреблять на завтрак фрукты, молочные и цельнозерновые продукты, овощи, яйца, орехи и семена. Они увеличивают объем глюкозы в крови. Такой завтрак иначе называют завтраком умного человека.

Также Ивашкевич напомнила, что суточная доза сахара не должна превышать 37,5 граммов.

Ранее специалисты роспотребнадзора рекомендовали не давать сладкое детям до трех лет.

Анна Морозова