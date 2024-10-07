Правильный засол. Эксперты рассказали, когда квашеная капуста опасна

По сути, процесс квашения — это добыча воды из продукта. Актуально для тех зон, где чистой воды мало. «Если же добавить грязную воду, это может привести к тому, что будет интоксикация, в капусту попадут тяжелые элементы, железо. Квашение требует, чтобы добыть оттуда воду. Если у вас квашеная капуста не будет покрыта водой, то вы можете получить не молочно-кислое брожение, а масляно-кислое брожение, капуста станет ядовитой, токсичной, неприятной, склизкой. Это бывает, если капусту квасят не вовремя», — пояснила биолог.