Правильный выбор парфюма: как понять перед покупкой, подойдет ли вам аромат

Не покупайте парфюм сразу же. Для начала попробуйте его на коже, походите с ним несколько часов, чтобы проверить интенсивность и «долговечность». Не все духи и парфюмы могут создавать долгоиграющий шлейф, а те, что могут, иногда очень быстро надоедают.