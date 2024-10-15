Правильный выбор парфюма: как понять перед покупкой, подойдет ли вам аромат

Порой из-за внушительного ассортимента и обилия рекламных кампаний выбрать правильный аромат, который не надоест сразу после покупки, бывает крайне непросто. Эксперт рассказал, на что можно обратить внимание, чтобы наверняка не ошибиться в выборе.
Парфюмер Катерина Каталани, возглавляющая компанию Floris London, утверждает, что выбор духов — это глубоко личное, поэтому лучший аромат для каждого человека тот, что находит отклик во вкусах и предпочтениях.
Хотя некоторые могут тяготеть к одному аромату, я верю в силу разнообразия — ваши ароматы должны отражать различные аспекты личности и настроения и вызывать воспоминания.
Помните, что во многом именно от ароматов зависит настроение и самоощущение. Поэтому выбирайте запах, который инстинктивно будет характеризовать именно вас.
Духи, парфюм или туалетная вода: что выбрать?
Для начала, стоит обратить внимание на то, что именно вы хотите — туалетную воду, духи или парфюм. Основная разница заключается в концентрации: чем она выше, тем качественнее и дороже продукт.
Немного арифметики: духи состоят на 96% из спирта и на 15−30% из ароматической композиции; парфюмерная вода — на 90% из спирта и на 10−20% из ароматической композиции; туалетная вода — на 80% из спирта и только на 4−10% из ароматической композиции.
Несколько важных советов при выборе аромата
Хотя при выборе аромата нужно руководствоваться по большей части личными предпочтениями, существует несколько экспертных советов, которые могут помочь определиться.
В парфюмерном магазине всегда пробуйте ароматы на коже, а не на бумажном пробнике. Любой запах раскрывается индивидуально из-за уникальных химических свойств кожи.
Не покупайте парфюм сразу же. Для начала попробуйте его на коже, походите с ним несколько часов, чтобы проверить интенсивность и «долговечность». Не все духи и парфюмы могут создавать долгоиграющий шлейф, а те, что могут, иногда очень быстро надоедают.
Если сомневаетесь в выборе аромата, выберите несколько миниатюр (по 10 или 30 мл) или пробников, чтобы было достаточно времени определиться с тем, что больше нравится.
Ранее рассказывали, какие три парфюмерные ноты в женских ароматах обычно нравятся мужчинам.