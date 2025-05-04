Правильная сторона Истории: что означает приезд Си Цзиньпина в Москву в День Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин приедет с официальным визитом в Россию по приглашению президента Владимира Путина. По информации пресс-службы Кремля, визит состоится с 7 по 10 мая и будет приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Лидер Китая примет участие в торжественных мероприятиях, а также проведёт переговоры с российским президентом.
Как заявлено, в повестке — вопросы укрепления двустороннего стратегического партнёрства, торгово-экономического и технологического сотрудничества, а также ключевые темы международной и региональной политики. Ожидается подписание пакета межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих различные сферы — от энергетики и инфраструктуры до научного обмена и безопасности.
Си Цзиньпин посещает Россию на фоне обострившейся глобальной напряженности и продолжающегося давления Запада на Москву и Пекин. Визит символизирует демонстрацию солидарности двух стран, традиционно позиционирующих своё сотрудничество как «безграничное» стратегическое партнёрство.
Предупреждения в адрес потенциальных провокаторов
На фоне готовящегося визита западные аналитики обратили внимание на действия Пекина в закрытом дипломатическом контуре. По информации военных Telegram-каналов и отдельных экспертов, китайская сторона якобы направила сигнал ряду стран — в том числе Великобритании, Франции и Украине — с недвусмысленным предупреждением избегать любых провокационных действий в Москве или её окрестностях в дни пребывания Си Цзиньпина.
Особое внимание, по этим сведениям, было уделено Киеву: ряд китайских дипломатов якобы лично донесли до украинской стороны позицию о «недопустимости даже мысли нарушить хрупкое перемирие» на время мероприятий.
Официально Пекин никак не комментировал эту информацию. Однако Китай регулярно подчёркивает приверженность стабильности и непринятие «внешнего вмешательства» в дела государств, с которыми он выстраивает стратегическое взаимодействие.
Визит Си Цзиньпина может стать ключевым внешнеполитическим событием для Москвы в этом году и важным сигналом о расстановке сил в евразийской и глобальной геополитике.
В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев заявил, что в Китае победа над нацистской Германией также считается крайне важным событием для истории страны:
«Китайцы считают, что Вторая мировая война все-таки началась не 1 сентября 1939 года, а в 1937 году, когда как раз японские милитаристы захватывали Китай. Кроме того, Китай — одна из наиболее пострадавших наций во Второй мировой войне, 35 миллионов человек все-таки погибло».
По словам эксперта, приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву связан с двусторонними договоренностями Москвы и Пекина. Во время звонка с поздравлением по поводу наступления китайского Нового года лидер России пригласил главу Китая на празднование 80-й годовщины Дня Победы в Москве. В ответ Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина на празднование победы во Второй Мировой войне в Пекин.
«Для Си Цзиньпина празднование Дня Победы — это личная история, одним из важнейших моментов еще фразу председателя КНР, что Китай находится на правильной стороне истории», — поясняет Санакоев.
Как указал эксперт, в китайских газетах официальных источниках информации сообщение о решении председателя КНР было воспринято положительно:
«Естественно, и китайский народ очень поддерживает такое решение Си Цзиньпина посетить Российскую Федерацию».