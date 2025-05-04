Правильная сторона Истории: что означает приезд Си Цзиньпина в Москву в День Победы

В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев заявил, что в Китае победа над нацистской Германией также считается крайне важным событием для истории страны:



«Китайцы считают, что Вторая мировая война все-таки началась не 1 сентября 1939 года, а в 1937 году, когда как раз японские милитаристы захватывали Китай. Кроме того, Китай — одна из наиболее пострадавших наций во Второй мировой войне, 35 миллионов человек все-таки погибло».