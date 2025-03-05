Правильная глазурь. Как выбрать замороженную рыбу

С началом Великого поста многие добавили в свой рацион рыбу. Поскольку свежую купить не всегда просто, да и стоит она обычно дороже, выбор часто падает на замороженную. Какие виды существуют и как ее выбрать, aif.ru выяснил у экспертов.
От моря до прилавка
Большая часть рыбы в магазинах — замороженная. Как объяснили аналитики «Рыбного союза», это связано с тем, что 75% ее добывают на Дальнем Востоке, а оттуда ее везти далеко и долго. Поскольку ловят рыбу в океане и морозят в море на судах в различном виде, то на берег она попадает уже в замороженном виде. Как правило, это минтай, треска, сельдь, палтусы, камбалы, тихоокеанские лососи, кальмары, креветки.
Многие с предубеждением относятся к замороженной рыбе, считая, что она хуже свежей.
«При правильной заморозке и разморозке качество не уступает свежей охлажденной продукции, а иногда является дополнительным гарантом безопасности (термическая обработка для обеззараживания продукции может быть не только тепловой), — отмечают в “Рыбном союзе”. — Заморозка, глазурь (ледяная корка) необходимы для сохранения рыбы и морепродуктов. Самое важное при транспортировке в другие регионы страны — это соблюдение холодной цепи на всех этапах: от моря до прилавка. При этом глазурь помогает сохранить естественную влагу и спасает ее от заветривания».
Если рыбу выловили в прибрежных водах, ее могут доставлять на переработку охлажденной. Но потом по стране дальневосточный улов расходится в замороженном, консервированном, сушеном (вяленом) виде. Можно доставить в другие регионы и свежую рыбу, но только самолетом. Но такой продукт по цене будет явно в сегменте «премиум».
Замороженная рыба может быть судовой (когда ее заморозили прямо в море), а также штучной и блочной (заморозили по одной штуке или сразу несколько). В «Рыбном союзе» рекомендуют остановить свой выбор на судовой.
«В такой рыбе сохраняются все первоначальные свойства и высокое качество», — поясняют аналитики.
Цена рыбы зависит в первую очередь от ее вида. В остальном — дешевле всего обойдется замороженная целиком. Дороже будет потрошеная с головой или без головы. А стейки, филе, фарш влетят в копеечку.
Покупать рыбу эксперты рекомендуют в розничных и специализированных магазинах. Но в любом случае приглядитесь к упаковке, советует основатель онлайн-магазина Fstok.ru Анастасия Колчина. Она должна быть прозрачной и целой, без повреждений.
«Если вы покупаете товар в открытом боксе, на вес, то есть большая вероятность его разморозки и порчи при хранении, — говорит Колчина. — Это происходит в случае, если замороженная рыба хранится в открытом боксе при температуре выше −18°С, где покупатели или продавцы не всегда могут плотно закрыть крышку морозильной камеры», — отметила Анастасия Колчина.
«Глазурь должна быть однородной, толщиной не более 2 мм, — говорит Колчина. — Норма от 1 до 7% от веса товара. 5% глазури от общей массы будет достаточно для длительного хранения».
Охлажденная или замороженная?
Также в магазинах можно увидеть охлажденную рыбу, как правило, она лежит во льду на прилавке. В центральные регионы страны охлажденной попадает атлантическая треска, зубатка, пикша, путассу. Как поясняют в «Рыбном союзе», ее добывают в прибрежных водах и доставляют автотранспортом.
Также охлажденной на прилавки попадают семга, форель, карпы, креветки, осетровые, морепродукты (устрицы, мидии, гребешки, морские ежи). Есть и импортная охлажденная рыба из Турции: к нам везут форель, дорадо и сибаса.
Как говорят в «Рыбном союзе» порой в магазинах под видом охлажденной — во льду на прилавке — продается размороженная рыба. Но это тоже не повод для особого беспокойства.
«Такая продукция сохраняет свои качества при соблюдении всех условий хранения и правильной “не шоковой” разморозки, — отмечают аналитики. — Готовить ее лучше сразу, без повторной заморозки. Иначе блюдо потеряет структуру и вкус».
Размороженными на прилавке могут попасться минтай, тихоокеанская треска, тихоокеанская сельдь, скумбрия, все виды дальневосточных креветок, дальневосточные камбалы, тихоокеанские лососи (горбуша, кижуч, нерка, кета, чавыча). Из-за места добычи, как уже говорилось, довезти их охлажденными сложно и дорого.
Как сообщал aif.ru массовое выращивание форели и семги «с нуля» в России обеспечит ее регулярные поставки в магазины. Но вряд ли снизит цену на красную рыбу.