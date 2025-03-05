Правильная глазурь. Как выбрать замороженную рыбу

«При правильной заморозке и разморозке качество не уступает свежей охлажденной продукции, а иногда является дополнительным гарантом безопасности (термическая обработка для обеззараживания продукции может быть не только тепловой), — отмечают в “Рыбном союзе”. — Заморозка, глазурь (ледяная корка) необходимы для сохранения рыбы и морепродуктов. Самое важное при транспортировке в другие регионы страны — это соблюдение холодной цепи на всех этапах: от моря до прилавка. При этом глазурь помогает сохранить естественную влагу и спасает ее от заветривания».