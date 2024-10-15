Правильная эргономика рабочего места: как избежать болей в спине, шее и пояснице

При сидячем образе жизни боли в спине, пояснице и шее зачастую являются последствиями неправильной эргономики рабочего места. Все дело в том, что из-за длительного пребывания в сидячем положении на межпозвоночные диски, суставы и мышцы оказывается чрезмерная нагрузка, вследствие чего появляются болевые ощущения. Эксперты утверждают, что их вполне можно избежать, если правильно организовать рабочее пространство. Разбираемся вместе с ВФокусе Mail, что такое эргономика и как ее оптимизировать под индивидуальные особенности.
Что такое эргономика рабочего места?
Эргономика рабочего места — организация рабочего пространства, влияющая на эффективность, производительность и самочувствие сотрудника.
Продуманная эргономика рабочего места в значительной степени сводит к минимуму нежелательные боли в спине и шее.
Как правильно выстроить эргономику рабочего места?
Чтобы избежать болей в пояснице, спине и шее, а также предотвратить появление синдрома запястного канала, нужно правильно выстроить рабочее пространство. Делимся некоторыми правилами, которые помогут это сделать.
Подберите рабочее кресло, которое будет правильно поддерживать поясницу, чтобы избежать гиперлордоза. В некоторых креслах есть встроенная опора для поясницы. В случае, если у вас ее нет, просто подложите поясничный валик или подходящую подушку, чтобы получить необходимую поддержку.
Максимально пододвиньте кресло к рабочему столу (расстояние от головы до монитора должно быть от 45 до 70 см), предварительно настроив его высоту таким образом, чтобы глаза были направлены ближе к верху монитора. Это поможет избежать сильного напряжения в шейном отделе.
Не держите руки на весу. Лучше всего, если они будут лежать под углом 90−120 градусов на подлокотниках кресла так, чтобы локти не свисали. Таким образом вы снизите нагрузку на позвоночник, плечевые и локтевые суставы, благодаря чему руки перестанут болеть и затекать под конец рабочего дня.
Поставьте ноги параллельно полу. Они не должны болтаться или принимать неестественное положение.
Делайте перерывы каждые 25 минут. Как бы хорошо не было организовано ваше рабочее место, долго сидеть в одном положении — вредно для здоровья мышц, суставов и костей. Чтобы разгрузить позвоночник периодически делайте разминку или совершайте небольшие прогулки.
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