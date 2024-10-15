Правильная эргономика рабочего места: как избежать болей в спине, шее и пояснице

Подберите рабочее кресло, которое будет правильно поддерживать поясницу, чтобы избежать гиперлордоза. В некоторых креслах есть встроенная опора для поясницы. В случае, если у вас ее нет, просто подложите поясничный валик или подходящую подушку, чтобы получить необходимую поддержку.

Максимально пододвиньте кресло к рабочему столу (расстояние от головы до монитора должно быть от 45 до 70 см), предварительно настроив его высоту таким образом, чтобы глаза были направлены ближе к верху монитора. Это поможет избежать сильного напряжения в шейном отделе.

Не держите руки на весу. Лучше всего, если они будут лежать под углом 90−120 градусов на подлокотниках кресла так, чтобы локти не свисали. Таким образом вы снизите нагрузку на позвоночник, плечевые и локтевые суставы, благодаря чему руки перестанут болеть и затекать под конец рабочего дня.

Поставьте ноги параллельно полу. Они не должны болтаться или принимать неестественное положение.