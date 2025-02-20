Правила въезда в Беларусь для граждан России

Из столицы с Белорусского вокзала, время в пути составит чуть более восьми часов. Быстрый поезд едет порядка семи часов. Также составы в Минск ходят из других городов, например Санкт-Петербурга, Самары, Калининграда, Адлера, Анапы и других. Все поезда прибывают на вокзал в центре города, откуда можно уехать на любом общественном транспорте или вызвать такси.