Правила поведения. Мясников пояснил, что не надо делать при падении на лед

Первое, что нужно в гололед — голова на плечах. «Когда вы падаете, первое — надо присесть и сгруппироваться. Чем ниже вы сделали центр тяжести, тем с большей долей вероятности вы не упадете или не травмируетесь. Напрямую руку нельзя выставлять, но затормозить ей можно. Голову надо придерживать, чтобы она не стукнулась, то есть надо напрячься, прижать подбородок к груди», — пояснил врач.