Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила поведения. Мясников пояснил, что не надо делать при падении на лед

С наступлением зимы неизбежно актуализируется проблема гололеда. И падений. И тут есть ряд нюансов, которые могут только навредить.

Источник: Аргументы и факты

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников затронул тему гололеда и падений. Он отметил, что зима — это время скользских дорог и переполненных травмпунктов. Доктор отметил, что когда человек падает сам или становится свидетелем того, как упал кто-то, он совершает одну большую ошибку.

«Начинаете задаваться вопросом — как отличить — перелом или ушиб? Это не ваше дело — ставить диагноз. Ну вот человек упал, и определить, что у него — перелом или травма, если это не открытый перелом — может только рентген», — пояснил Мясников. Он заявил, что свидетелям падения нельзя заменять собой врача.

Падать надо правильно

Первое, что нужно в гололед — голова на плечах. «Когда вы падаете, первое — надо присесть и сгруппироваться. Чем ниже вы сделали центр тяжести, тем с большей долей вероятности вы не упадете или не травмируетесь. Напрямую руку нельзя выставлять, но затормозить ей можно. Голову надо придерживать, чтобы она не стукнулась, то есть надо напрячься, прижать подбородок к груди», — пояснил врач.

Первая помощь

Если вы стали свидетелем падения человека, ваша задача не стать врачом ему. «Вы должны сделать так, чтобы он с минимальными потерями попал в больницу или туда, где ему окажут квалифицированную помощь», — рассказал медик. Он рассказал, что поврежденную поверхность надо иммобилизировать, то есть зафиксировать — как правило, следует подложить что-то негнущееся и твердое под травмированную конечность.

Причем расположить пострадавшую руку или ногу следует максимально физиологично. Например, если травмирована рука, ее стоит согнуть в локте. Если пострадал голеностоп, тоже разместить его под 90 градусов.

«Обездвиживается две части — сверху и снижу пострадавшей зоны, использовать можно все, что угодно — зонтик, журнал. Полностью обездвиживать не надо, главное — зафиксировать, чтобы не висело и не болталось», — отметил врач.

Исключение составляет кровотечение.

«Если оно есть, надо останавливать, если крупная артерия, требуется жгут — можно использовать косынку. Если есть открытая рана, ничего нельзя вправлять ни в коем случае, иначе можно перебить артерию или нерв, сделать человека инвалидом», — предупредил Мясников.

Если человек упал и ударился головой, ему стоит аккуратно обмотать шею шарфом, чтобы тоже создать иммобилизацию. А есть ли у него сотрясение или нет, будет разбираться врач.