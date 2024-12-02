Правила поведения. Мясников пояснил, что не надо делать при падении на лед

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников затронул тему гололеда и падений. Он отметил, что зима — это время скользских дорог и переполненных травмпунктов. Доктор отметил, что когда человек падает сам или становится свидетелем того, как упал кто-то, он совершает одну большую ошибку.
«Начинаете задаваться вопросом — как отличить — перелом или ушиб? Это не ваше дело — ставить диагноз. Ну вот человек упал, и определить, что у него — перелом или травма, если это не открытый перелом — может только рентген», — пояснил Мясников. Он заявил, что свидетелям падения нельзя заменять собой врача.
Падать надо правильно
Первое, что нужно в гололед — голова на плечах. «Когда вы падаете, первое — надо присесть и сгруппироваться. Чем ниже вы сделали центр тяжести, тем с большей долей вероятности вы не упадете или не травмируетесь. Напрямую руку нельзя выставлять, но затормозить ей можно. Голову надо придерживать, чтобы она не стукнулась, то есть надо напрячься, прижать подбородок к груди», — пояснил врач.
Первая помощь
Если вы стали свидетелем падения человека, ваша задача не стать врачом ему. «Вы должны сделать так, чтобы он с минимальными потерями попал в больницу или туда, где ему окажут квалифицированную помощь», — рассказал медик. Он рассказал, что поврежденную поверхность надо иммобилизировать, то есть зафиксировать — как правило, следует подложить что-то негнущееся и твердое под травмированную конечность.
Причем расположить пострадавшую руку или ногу следует максимально физиологично. Например, если травмирована рука, ее стоит согнуть в локте. Если пострадал голеностоп, тоже разместить его под 90 градусов.
«Обездвиживается две части — сверху и снижу пострадавшей зоны, использовать можно все, что угодно — зонтик, журнал. Полностью обездвиживать не надо, главное — зафиксировать, чтобы не висело и не болталось», — отметил врач.
Исключение составляет кровотечение.
«Если оно есть, надо останавливать, если крупная артерия, требуется жгут — можно использовать косынку. Если есть открытая рана, ничего нельзя вправлять ни в коем случае, иначе можно перебить артерию или нерв, сделать человека инвалидом», — предупредил Мясников.
Если человек упал и ударился головой, ему стоит аккуратно обмотать шею шарфом, чтобы тоже создать иммобилизацию. А есть ли у него сотрясение или нет, будет разбираться врач.