Правила круизного этикета: 15 правил поведения на борту и в портах

Круизное путешествие — это удивительный способ провести отпуск, наслаждаясь красотой моря и исследуя новые места. Однако, как и в любом обществе, на лайнерах существуют свои правила поведения, которые помогают поддерживать порядок и делают отдых приятным для всех пассажиров.
Этикет на борту
Первое впечатление от круизного путешествия складывается на борту лайнера. Здесь вас встретит дружелюбный экипаж и другие пассажиры, с которыми предстоит провести ближайшие дни или даже недели. Чтобы сделать свое пребывание на борту комфортным, важно соблюдать определенные правила поведения.
1. Встречая членов экипажа или других пассажиров, не забывайте приветствовать их и проявлять дружелюбие. Вежливость и уважение — ключ к хорошему настроению на борту.
2. На борту принято придерживаться дресс-кода. Днем это может быть повседневная одежда, а вечером — более формальный наряд для ужина и мероприятий.
3. Следите за своими вещами и не занимайте общие пространства (шезлонги, столы) надолго, если вы ими не пользуетесь.
4. Поддерживайте чистоту на борту. Используйте мусорные баки и не оставляйте за собой грязь в общих зонах.
5. В ночное время старайтесь не шуметь и уважайте покой других пассажиров.
Этикет в ресторанах
Питание на круизном лайнере — это отдельное удовольствие. Здесь вы сможете попробовать разнообразные блюда и напитки. Однако, как и в любом ресторане, на борту существуют свои правила этикета.
1. Если на вашем лайнере предусмотрено бронирование столов, убедитесь, что вы вовремя приходите на ужин. Если же опаздываете, сообщите об этом персоналу.
2. Будьте вежливы с официантами и другими пассажирами. Не разговаривайте громко и не создавайте неудобства окружающим.
3. Вечером в ресторанах принято носить более формальную одежду. Убедитесь, что ваш наряд соответствует правилам.
4. В некоторых круизах чаевые уже включены в стоимость. Но если это не так, оставьте небольшую благодарность официанту.
5. Помните о мере при употреблении алкоголя.
Этикет в портах
Одна из главных прелестей круиза — возможность посетить множество разных портов и городов. При этом важно помнить о местных правилах и традициях, чтобы ваше путешествие прошло без проблем.
1. В каждом порту вас встретят местные жители. Проявляйте уважение к их культуре и обычаям.
2. Возвращайтесь на борт в назначенное время. Круизные лайнеры редко задерживаются и могут отплыть без вас.
3. Следуйте указаниям экипажа и местных гидов. Избегайте опасных районов и не рискуйте зря.
4. Приобретая сувениры, помните о таможенных правилах. Не покупайте запрещенные товары.
5. Уважайте частную жизнь местных жителей и спрашивайте разрешения перед тем, как делать фото или видео.
Соблюдение этикета поможет сделать ваше путешествие комфортным и приятным для всех участников. Вежливость, уважение и осведомленность о правилах поведения на борту и в портах помогут насладиться каждым моментом круиза.
Валентина Комарова