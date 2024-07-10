Правила круизного этикета: 15 правил поведения на борту и в портах

Круизное путешествие — это удивительный способ провести отпуск, наслаждаясь красотой моря и исследуя новые места. Однако, как и в любом обществе, на лайнерах существуют свои правила поведения, которые помогают поддерживать порядок и делают отдых приятным для всех пассажиров.