Правила депортации иностранцев изменились: что нового

Иностранец может обратиться с просьбой к руководителю специального учреждения или его заместителю. Также в постановлении указано, что если помещенный иностранец является единственным законным представителем ребенка или недееспособного человека, находящегося в России, то органы опеки и попечительства будут уведомлены о его местонахождении.