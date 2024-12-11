Правила депортации иностранцев изменились: что нового

Иностранец может обратиться с просьбой к руководителю специального учреждения или его заместителю. Также в постановлении указано, что если помещенный иностранец является единственным законным представителем ребенка или недееспособного человека, находящегося в России, то органы опеки и попечительства будут уведомлены о его местонахождении.
Кроме того, если иностранец несовершеннолетний, МВД обязательно сообщит о его местонахождении родителям или другим законным представителям.
Ранее сообщалось, что из-за ослабления рубля в России усилился отток мигрантов. Вместе с тем, в строительной отрасли возникли проблемы с восполнением дефицита кадров.