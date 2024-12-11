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Правила депортации иностранцев изменились: что нового

Министерство внутренних дел России начнет информировать родственников о местонахождении иностранцев, которые помещены в специальные учреждения, перед выдворением из страны. Новое постановление, опубликовано на официальном портале нормативных правовых актов.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, если иностранец, находящийся в специальном учреждении, попросит об этом, местные органы МВД должны быстро уведомить его родственников, а также администрацию его места работы или учебы, защитника и дипломатическое представительство его страны.

Иностранец может обратиться с просьбой к руководителю специального учреждения или его заместителю. Также в постановлении указано, что если помещенный иностранец является единственным законным представителем ребенка или недееспособного человека, находящегося в России, то органы опеки и попечительства будут уведомлены о его местонахождении.

Кроме того, если иностранец несовершеннолетний, МВД обязательно сообщит о его местонахождении родителям или другим законным представителям.

Новые правила вступят в силу с 5 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что из-за ослабления рубля в России усилился отток мигрантов. Вместе с тем, в строительной отрасли возникли проблемы с восполнением дефицита кадров.