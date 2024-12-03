Правда ли от бега болят колени?

Бег — одна из самых простых спортивных активностей: для него почти не нужен спортинвентарь, не нужна команда и особенная физподготовка: достаточно выйти на улицу и побежать. Поэтому, к примеру, пробежки так популярны у людей постарше, кто хочет привести себя в форму, но не имеет времени и сил на более сложные занятия.
Однако, есть и риск, связанный с бегом: колени. Часто можно встретить мнение, что регулярный бег опасен для коленных суставов, что бег их портит и деформирует. Впрочем, это не более, чем миф — по крайней мере, именно это рассказал газете Гардиан Ричард Блэгроув, старший преподаватель физиологии в Университете Лафборо.
Обычно боль в коленях, которая возникает при беге, связывают с остеоартритом — но согласно исследованиям, те, кто регулярно занимается бегом, напротив, гораздо реже страдает от этой болезни, чем те, кто не бегает. Ричард утверждает об этом смело: он собрал данные 25 исследований, в которых суммарно поучаствовало 115 тысяч человек. Результаты показывают, что сами занятия бегом действительно вызывают микротравмы мышц, связок и костей, но благодаря активности ткани организма быстро залечиваются и становятся крепче, чем были до упражнений.
Впрочем, это не значит, что колени бегунов находятся в полной безопасности: их подстерегают другие травмы. Например, пателлофеморальный болевой синдром, с которым сталкивается от 14 до 42% бегунов (цифры в разных исследованиях разнятся).
Эта боль является следствием некачественной техники бега и ошибок, которые делают спортсмены: например, она может возникнуть, если бежать слишком быстро, или тренироваться слишком часто.
Блэгроув объясняет, что это обычная ошибка новичка: важно не перестараться и входить в график спортивных занятий плавно и постепенно, не спеша наращивая сложность. В первые несколько раз лучше бегать медленно и совсем недолго, чтобы дать организму возможность привыкнуть к новым нагрузкам и ощущениям. Если то-то заболело, лучше прекратить тренировку и продолжить ее в следующий раз — вскоре организм приспособится, и бег не будет вызывать никакого дискомфорта, обещает ученый.
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