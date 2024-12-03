Правда ли от бега болят колени?

Обычно боль в коленях, которая возникает при беге, связывают с остеоартритом — но согласно исследованиям, те, кто регулярно занимается бегом, напротив, гораздо реже страдает от этой болезни, чем те, кто не бегает. Ричард утверждает об этом смело: он собрал данные 25 исследований, в которых суммарно поучаствовало 115 тысяч человек. Результаты показывают, что сами занятия бегом действительно вызывают микротравмы мышц, связок и костей, но благодаря активности ткани организма быстро залечиваются и становятся крепче, чем были до упражнений.