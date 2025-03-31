Дерматолог развеяла мифы о вреде ежедневного душа

Гигиена — важная часть образа жизни современного человека: чистый и опрятный вид помогает людям в работе, личной жизни и просто улучшает самочувствие: после душа приятнее жить и чувствовать свое тело.
Но ведь природа не задумывала, что человек будет мыться каждый день? Наверняка это плохо влияет на работу сальных желез, образование жира на волосах и другие процессы, связанные с кожным покровом? — именно так до недавнего времени думали как обычные люди, так и многие профессионалы в области ухода за кожей.
Последнее научное исследование наконец может поставить точку в этом вопросе: как объясняет The Guardian, регулярный душ не делает кожу жирнее и не вызывает на ней трещин, в которые якобы могут забираться бактерии.
Автор исследования — доктор Розалинд Симпсон, профессор Университета Ноттингема. «Еще пару месяцев назад я бы ответила на этот вопрос совсем иначе, но мы провели опыты на случайной выборке и получили удивительные результаты», — рассказывает она о результатах исследования.
В рамках опыта ученые взяли 438 людей, страдающих от экземы (заболевания кожи) и разделили их на две группы: половина подопытных должна была мыться не менее 6 раз в неделю, а другая — всего 1 или 2 раза.
«Можно было бы подумать, что ежедневный душ вызовет сухость кожи и усугубит симптомы, но этого не произошло», — объясняет Симпсон, добавляя, что никакой разницы в симптомах у представителей обеих групп в результате не наблюдалось.
Впрочем, это не значит, что вода совсем не влияет на кожу: важнее оказалось не как часто вы принимаете душ, а как именно вы его принимаете. «Чем дольше вы находитесь под душем, тем сильнее он сушит кожу», — рассказывает Симпсон. Лучше, по словам Розалинд, мыться быстро — вода при этом должна быть не слишком горячей.
Не менее важно и какие средства для мытья использует человек: лучше выбирать шампунь и гель, в которых как можно меньше ингредиентов, и содержится минимум ароматизаторов и консервантов. Метилизотиазолинон, метилхлороизотиазолинон, сульфаты и парабены в составе средства могут вызвать отдельное раздражение на коже у многих людей, но тут все индивидуально.
Если кожа уже раздражена, лучше заменить мыло на увлажняющий крем. Главное, объясняет Симпсон — это следить за тем, от чего конкретно ваша кожа чувствует себя лучше, и опираться прежде всего на собственный опыт.
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