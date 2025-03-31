Дерматолог развеяла мифы о вреде ежедневного душа

Впрочем, это не значит, что вода совсем не влияет на кожу: важнее оказалось не как часто вы принимаете душ, а как именно вы его принимаете. «Чем дольше вы находитесь под душем, тем сильнее он сушит кожу», — рассказывает Симпсон. Лучше, по словам Розалинд, мыться быстро — вода при этом должна быть не слишком горячей.