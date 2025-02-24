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Правда ли если есть перед сном, можно потолстеть

Диетологи разобрали популярный миф и объяснили, что за ним стоит.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Главное правило похудения — не есть после 6 часов. По крайней мере, это можно прочитать во многих руководствах по похудению. Этот совет может вызывать много вопросов: для начала, все ложатся спать в разное время (а кто-то в 6 вечера, возможно, только встает).

Но главное сомнение — действительно ли время приема пищи так же важно, как ее количество и рацион? Что скрывается за популярным мифом и есть ли в нем зерно истины, газета The Guardian спросила у профессионального диетолога.

Доктор Эдриан Браун, диетолог и старший научный сотрудник Юниверсити Колледжа в Лондоне, занимающийся контролем по набору веса, объясняет, что зерно истины здесь действительно есть: исследования стабильно показывают, что люди, имеющие привычку есть по ночам, действительно склонны к полноте.

Большая часть исследований в этой области опирается на циркадные ритмы человека — внутренним часам, которые регламентируют время, в которое человек ест, работает и спит. Данные показывают, что если внутренние часы у человека сбиваются, организм начинает хуже усваивать пищу и быстрее набирает вес. Люди, которые работают в ночную смену, гораздо чаще страдают от избыточного веса.

Впрочем, продолжает диетолог, для большинства людей гораздо важнее не время приема пищи, а другие факторы. Обычно так питаются люди, которые не привыкли себя контролировать — поэтому они едят больше пищи, а график ее приема более беспорядочен.

Доктор Браун также напоминает, что если делать слишком большие перерывы между приемами пищи, чувство голода мешает мыслить здраво, из-за чего человек чаще принимает необдуманные решения о том, что стоит съесть, и когда нужно остановиться.

Если еда становится частью вечернего ритуала расслабления, диете это тоже не помогает: обычно в рамках таких практик люди едят не самые полезные закуски перед экраном телевизора или компьютера, и здоровой такую еду назвать трудно.

В случае, если график питания наладить не получается, доктор Браун рекомендует обратиться за советом к врачу.

Еще, кстати, верно и обратное: у тех, кто завтракает до 9 утра, еда лучше усваивается, а заодно снижается риск депрессии.