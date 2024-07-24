Правда ли, что за шпаргалку на экзамене можно попасть под суд

Известно, что при досмотре перед входом в аудиторию девушка не вызвала подозрений, но позже наблюдатели усмотрели выпавшие у нее из кармана «письменные справочные материалы, заметки». Вместо того, чтобы применить меры воздействия на месте, они зафиксировали этот факт и передали документы с видеозаписью в суд.