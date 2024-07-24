Правда ли, что за шпаргалку на экзамене можно попасть под суд

Выпускницу из Северной столицы оштрафовали на 3 тысячи рублей за шпаргалку, выпавшую из кармана на экзамене по обществознанию. Об этом сообщили в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Известно, что при досмотре перед входом в аудиторию девушка не вызвала подозрений, но позже наблюдатели усмотрели выпавшие у нее из кармана «письменные справочные материалы, заметки». Вместо того, чтобы применить меры воздействия на месте, они зафиксировали этот факт и передали документы с видеозаписью в суд.
По какой статье привлекут к ответственности за шпаргалку?
Девушку оштрафовали по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса», а именно усмотрели в ее действиях «умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников, а равно нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации».
В российской судебной практике это не первый случай, когда школьники становятся участниками разбирательства: в 2021 году в Санкт-Петербурге молодому человеку суд вынес замечание, т.к. факт пользования шпаргалкой не подтвердился, а девушка признала вину — в итоге получила штраф и аннулирование результатов по одному предмету.
В каком случае суд может ограничиться замечанием за шпаргалку на ЕГЭ?
Верховный Суд разъяснил, что суд вправе признать правонарушение малозначительным в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ — в таком случае правонарушителя освободят от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.
Для этого судье необходимо исследовать характер совершённого нарушения, установить вину лица, его допустившего, а также оценить последствия этого нарушения для сферы образования. Это и произошло в ранее описанном случае, когда школьнику суд вынес устное замечание, поскольку «установил, что справочные материалы содержали математические заметки, однако достоверных сведений об их использовании зафиксировано не было».