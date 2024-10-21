Правда ли, что южнокорейская группа BTS воссоединится в 2025 году

Фанаты всемирно известной южнокорейской поп-группы BTS считают дни до ее возвращения на сцену. Спустя два года все семеро участников k-pop-коллектива вновь соберутся вместе. Когда это произойдет — выяснял aif.ru.
Когда возникла группа BTS?
История группы BTS — удивительный пример всемирного успеха и признания. Южнокорейский бойс-бэнд был сформирован в 2010 году компанией Big Hit Entertainment, а уже в 2013 году дебютировал с песней No More Dream.
В начале своей биографии коллектив выступал под сценическим названием Bangtan Sonyeondan, что в переводе с южнокорейского означает «Пуленепробиваемые Парни». А в 2017 году логотип группы претерпел изменения и стал расшифровываться как «Beyong the Scene», что означает «За Сценой».
Всего в группе семь участников. Rap Monster (Рэп Монстр) — лидер BTS и самый «старший» парень в бойс-бэнде, который состоит в коллективе с самого основания. Другие участники — Jin (Джин), Suga (Сюга), J-Hope (Джей-Хоуп), Jimin (Чимин), V (Ви) и Jungkook (Чонгук) присоединялись к группе в разное время.
Дебютный диск бойс-бэнда «O!RUL8,2?» вышел осенью 2013 года и принес BTS первый оглушительный успех, войдя в топ-5 хит-парада на Gaon.
Другим самым прослушиваемым после нескольких выпущенных группой популярных дисков стал альбом Love Yourself: Her. Он занял первую строчку в топе ITunes в 73 странах мира.
Всего дискография BTS насчитывает семь крупных студийных альбомов, пять песенных сборников и семь тематических мини-альбомов. Биография группы включает в себя 51 мировой тур, среди которых 23 — в Азии, 18 — в Северной Америке и 9 — в Европе.
Почему группа BTS распалась?
В 2022 году каждый участник группы BTS объявил о своем уходе на обязательную службу в армию.
Согласно законам, действующим в Южной Корее, военнообязанные граждане должны пройти обязательную службу в возрасте до 28 лет. Однако ранее в порядке исключения всем участникам k-pop группы был персонально скорректирован план службы, а возраст призыва в связи с концертной деятельностью увеличен на 2 года — до 30 лет. Срок службы — не менее 18 месяцев, но может быть увеличен в зависимости от рода войск. Например, на флоте служат 20 месяцев, а в авиации — 21 месяц. Участники группы попали в основном в пехоту, но некоторых определили в артиллерию и военную полицию.
Когда ждать воссоединения BTS?
17 октября 2024 года из армии уже вернулся Джи Хоуп, а чуть раньше службу закончил Джин. Возвращение группы в полном составе не за горами, чего с нетерпением ждут A.R.M.Y. — всемирная армия поклонников группы.
Согласно версии фанатов, группа может вернуться на сцену в полном составе уже в июне 2025 года. Но это в том случае, если двое участников группы прибудут на концерт прямо с дембеля — Чонгук и Чимин уходили в армию в прямом эфире реалити-шоу, и потому известна точная дата начала их службы — 12 декабря 2023 года. То есть фанаты просто прибавили 18 месяцев и получили заветную дату.
С точки зрения профессионалов, это довольно сомнительно. Нужно как минимум два месяца для того, чтобы подготовить концерт из старых хитов. А для работы с новыми песнями нужно еще больше времени. Официальных заявлений о первом концерте BTS от музыкальных лейблов пока не было. Но гонконгская газета South China Morning Post процитировала анонимный источник в агентстве Hybe Corporation, которое сотрудничает с BTS: «Трудно сказать точно, когда они смогут выступить в полном составе, но надеемся, что это произойдет до конца 2025 года».