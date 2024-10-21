Правда ли, что южнокорейская группа BTS воссоединится в 2025 году

С точки зрения профессионалов, это довольно сомнительно. Нужно как минимум два месяца для того, чтобы подготовить концерт из старых хитов. А для работы с новыми песнями нужно еще больше времени. Официальных заявлений о первом концерте BTS от музыкальных лейблов пока не было. Но гонконгская газета South China Morning Post процитировала анонимный источник в агентстве Hybe Corporation, которое сотрудничает с BTS: «Трудно сказать точно, когда они смогут выступить в полном составе, но надеемся, что это произойдет до конца 2025 года».