Правда ли, что яблоко по утрам бодрит сильнее, чем кофе

Ни для кого не секрет, что кофе бодрит по утрам, и дает организму энергию на несколько часов. Однако бытует мнение, что и яблоки могут оказывать на человека подобный эффект. Миф или правда? Разбирался aif.ru.
Как кофе и яблоки влияют на организм человека?
Один лишь запах кофе способен возбудить активность мозга. Этот горячий напиток содержит кофеин в количестве вполне достаточном, чтобы наполнить человека энергией примерно на 12 часов. Кофе увеличивает частоту работы сердца, ускоряет дыхание, оказывает воздействие на нервную систему. Неудивительно, что многие люди предпочитают пить его по утрам, чтобы поскорее проснуться.
И в кофе, и в яблоке содержатся антиоксидантные соединения. И, хотя во фрукте нет кофеина, в его составе есть достаточно углеводов, обеспечивающих человека энергией. В каждом яблоке среднего размера содержится около 20 граммов сахара. Даже если вы добавите в напиток 5 пакетиков сахара, то всего лишь сравняетесь по данному показателю. Но большинство людей предпочитают пить кофе с куда меньшим содержанием сахара или вообще без него.
У яблок низкий гликемический индекс, и они не повышают уровень сахара в крови — в отличие от рафинированного сахара, который добавляют в кофе. Таким образом, съев яблоко, вы можете почувствовать себя бодрее, чем выпив чашку кофе с куда меньшим риском заработать впоследствии сахарный диабет.
Получается, яблоко на самом деле бодрит больше, чем кофе?
Это сравнение не совсем корректно. У них разные механизмы воздействия на организм. Яблоко бодрит за счет энергии сахара, и в этом смысле утренний напиток его не догонит. Но у кофе есть свой козырь — кофеин, которого совсем нет в яблоках. Соответственно, по части кофеина фрукты не сравнятся с горячим напитком.
Ученые Корнелльского университета (США) исследовали оба способа взбодриться по-отдельности и пришли к выводу: завтрак действительно лучше начинать не с кофе, а с яблока.
Замечали такой эффект?! Наиболее эффективно будить организм яблоком, чтобы получить не только энергию, но и витамины, и полезные микроэлементы. А через 90 минут после пробуждения выпивать кофе. Такой двойной заряд бодрости наиболее эффективен и позволит не чувствовать усталости целый день.
Источники: https://www.tastingtable.com/ https://apnews.com/