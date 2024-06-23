Правда ли, что яблоко по утрам бодрит сильнее, чем кофе

И в кофе, и в яблоке содержатся антиоксидантные соединения. И, хотя во фрукте нет кофеина, в его составе есть достаточно углеводов, обеспечивающих человека энергией. В каждом яблоке среднего размера содержится около 20 граммов сахара. Даже если вы добавите в напиток 5 пакетиков сахара, то всего лишь сравняетесь по данному показателю. Но большинство людей предпочитают пить кофе с куда меньшим содержанием сахара или вообще без него.