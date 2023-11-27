Правда ли, что в СССР расстреливали за тунеядство?

На самом деле в карточке в седьмом пункте указывали дату, когда человек устраивался на работу.

Как боролись с тунеядцами в СССР?

4 мая 1961 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Того, кто отказывался трудиться, называли тунеядцами, ведущими антиобщественный образ жизни, а на уголовном жаргоне — «борзыми», от БОРЗ (без определенного рода занятий). Тунеядцев наказывали высылкой на срок от 2 до 5 лет с обязательным трудоустройством по месту поселения.

В 1970 году в УК РСФСР появилась статья 209, включавшая в себя «Злостное занятие бродяжничеством и попрошайничеством» и «Злостное уклонение от выполнения решения о трудоустройстве». Согласно ст. 209, тунеядцами считались те, кто не работал более 4 месяцев в году (основанием для привлечения к уголовной ответственности служили записи в трудовой книжке).

Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством влекло за собой наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или исправительные работы на срок от шести месяцев до одного года.

Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за бродяжничество или попрошайничество, наказывались лишением свободы на срок до четырех лет.

Формулировка уголовной статьи менялась четыре раза (в 1975, 1979, 1982, 1984 годах). Власти или ужесточали ее до одного-двух лет лишения свободы, или смягчали, вводя исправительные работы и ссылку.