Правда ли, что в 8:36 утра можно узнать, будет ваш день удачным или нет?

Особенно сложно переживают недосыпы школьники и их родители с наступлением учебного года. Среди почти 500 опрошенных 55% отметили, что в период адаптации к новому расписанию, их дети более остро переживают неудачи дня. 51% родителей также испытывают трудности в этот период, при этом 56% говорят, что плохой день их ребенка часто портит их собственный.