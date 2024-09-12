Правда ли, что в 8:36 утра можно узнать, будет ваш день удачным или нет?

Американские аналитики провели опрос среди двух тысяч человек и выяснили, что неудачное утро способно испортить весь день. «Средний американец к 08:36 утра уже знает, ждет ли его “плохой день”. Человек переживает четыре испорченных дня в месяц, что составляет полтора месяца плохих дней в году!», — приходят к выводу исследователи.
Если утром встал не с той ноги
26% респондентов отметили, что, если утром что-то идет не так, день кажется полностью испорченным.
Основные причины, способные испортить настроение на весь день:
- Чувствовать себя больным после пробуждения (35%).
- Плохой сон ночью (31%).
- Проснуться с головной болью (29%).
- Потерял ключи (26%), забыл дома телефон (25%), кошелек (22%).
- Проспал (18%), не услышал будильник (19%).
Также омрачить день способны: плохое настроение партнера, пролитый или закончившийся кофе, беспорядок в доме, учиненный домашним любимцем, попадание в пробку, незаряженный за ночь мобильный телефон, отсутствие туалетной бумаги, ушибленный палец на ноге, неработающий Wi-Fi и другие.
Последствия утреннего недомогания или забывчивости способны повлиять на весь распорядок дня. Почти половина респондентов (48%) признались, что отменяли планы на день или уходили с работы, чтобы вернуться в постель.
Отдыхать и высыпаться
В ходе опроса исследовали взаимосвязь между качеством сна и повседневными переживаниями. Для подавляющего количества респондентов (71%) глубокий сон оказался решающим фактором в том, плохим или хорошим будет наступивший день. 77% опрошенных сообщили, что хороший ночной отдых лучше готовит их к возможным утренним неприятностям.
Особенно сложно переживают недосыпы школьники и их родители с наступлением учебного года. Среди почти 500 опрошенных 55% отметили, что в период адаптации к новому расписанию, их дети более остро переживают неудачи дня. 51% родителей также испытывают трудности в этот период, при этом 56% говорят, что плохой день их ребенка часто портит их собственный.
Утро задает тон всему дню, но как справляться со стрессами, чтобы легче пережить возможные неудачи? 41% респондентов отметили, что стараются больше отдыхать в одиночестве. 37% опрошенных находят время для приятных занятий, 35% — много спят, чтобы высыпаться.
«По мере приближения самого загруженного времени года, будь то возвращение в школу или на работу после отпуска, замедлите темп жизни, где это возможно. Больше отдыхайте, высыпайтесь, и тогда плохих дней станет меньше», — советует соавтор исследования Лора Скотт.