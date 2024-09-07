Правда ли, что у Сатурна исчезнут кольца в 2025 году

Огромные кольца Сатурна станут невидимыми всего через полгода. Но такое «исчезновение» не будет безвозвратным, оно продлится в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на НАСА.
Почему кольца Сатурна станут невидимыми?
На самом деле кольца Сатурна — плоские концентрические образования изо льда и пыли — никуда не денутся. Они лишь временно окажутся невидимыми для наблюдения с Земли.
Дело в том, что Сатурн, совершая свой 29,4-летний оборот вокруг Солнца, наклоняется под углом 26,7°. В зависимости от угла наклона его кольца могут быть видны с Земли снизу или сверху. При этом каждые 13−16 лет наша планета и кольца Сатурна оказываются в одной плоскости, и возникает иллюзия, что они исчезли.
При наблюдении с этого ракурса кольца отражают очень мало света, их становится очень трудно разглядеть, что делает их практически невидимыми. Это связано с тем, что толщина колец чрезвычайно мала по сравнению с их шириной: если весь Сатурн соотнести с баскетбольным мячом, то толщина его колец составит примерно 1/250 толщины человеческого волоса.
В последний раз кольца Сатурна «исчезали» в 2009 году.
Когда «исчезнут» кольца Сатурна?
Ранее предполагалось, что кольца Сатурна будут доступны для наблюдения в течение всего следующего года. Согласно обновленным прогнозам астрономов, эти образования станут невидимыми, начиная с 23 марта 2025 года.
Это редкое явление является не только увлекательным зрелищем, но и важной возможностью для изучения Сатурна. Астрономы во время прошлых «исчезновений» его колец обнаружили по меньшей мере 13 из 148 спутников Сатурна, в том числе Титан, Энцелад и Мимас. А благодаря такому событию, произошедшему в 1966 году, исследователи впервые увидели самое внешнее кольцо Сатурна.
Могут ли кольца Сатурна на самом деле пропасть?
Да, ученые говорят, что кольца Сатурна, действительно могут полностью исчезнуть. Дело в том, что частицы колец медленно падают на планету в процессе, известном как «кольцевой дождь». Кольца разрушаются в том числе из-за метеороидов, которые врезаются в них и выталкивают их куски под гравитационное притяжение Сатурна. Согласно прогнозам ученых, планета может лишиться своих знаменитых колец через 15−400 миллионов лет.
Источник: https://www.dailymail.co.uk