Правда ли, что у Сатурна исчезнут кольца в 2025 году

Дело в том, что Сатурн, совершая свой 29,4-летний оборот вокруг Солнца, наклоняется под углом 26,7°. В зависимости от угла наклона его кольца могут быть видны с Земли снизу или сверху. При этом каждые 13−16 лет наша планета и кольца Сатурна оказываются в одной плоскости, и возникает иллюзия, что они исчезли.