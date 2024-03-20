Правда ли, что свет от смартфонов приводит к старению кожи

Ученые подвергали насекомых хроническому воздействию голубого света в течение почти двух недель. После чего сравнили полученные результаты с экспериментами над насекомыми, которые содержались в темноте. Выяснилось, что воздействие синего света вызвало значительные различия в уровнях метаболитов.
По словам профессора кафедры интегративной биологии Университета штата Орегон Ядвиги Гибултович, чрезмерное воздействие синего света от повседневных устройств, таких как телевизоры, ноутбуки и телефоны, может оказывать пагубное воздействие на широкий спектр клеток в нашем организме — от эпителия и жировых клеток до сенсорных нейронов.
Исследователи отметили, что в эксперименте использовался более интенсивный свет, чем излучают смартфоны, поэтому у людей клеточные повреждения могут быть выражены не так сильно. Как рассказала «Известиям» косметолог и диетолог Ольга Середкина, нахождение в течение шести часов перед ноутбуком, смартфоном или телевизором равносильно воздействию на кожу получасового пребывания на полуденном солнце без какой-либо защиты. По ее словам, воздействие синего света приводит к гиперпигментации, ускоряет старение кожи, а также вызывает образование пятен и обезвоживание.
Как восполнить выработку коллагена естественным путем?
Коллаген — белок, обеспечивающий прочность и эластичность соединительной ткани. Он также необходим для прочности костей, эластичности кожи
Коллаген содержится в таких продуктах, как говяжий бульон, желатин и холодец. Но чтобы получать нужное количество коллагена, недостаточно только есть продукты, его содержащие. Нужны продукты, которые помогают его выработке. Это мясо, птица, рыба (животный белок в принципе содержит все необходимые аминокислоты), молочные продукты, бобовые, соя.
Выработка коллагена также требует витаминов А, D, С, протеина, меди и цинка. Их можно получить, включая в свой рацион апельсины, лимоны, творог, морепродукты, перец, орехи и сухофрукты.
Коллаген также содержится в косметике, и он может воздействовать на поверхностные слои кожи, создавая защитный влагосодержащий слой, который питает эпидермис. Средства с коллагеном также ускоряют регенерацию кожи.