Правда ли, что свет от смартфонов приводит к старению кожи

Исследователи отметили, что в эксперименте использовался более интенсивный свет, чем излучают смартфоны, поэтому у людей клеточные повреждения могут быть выражены не так сильно. Как рассказала «Известиям» косметолог и диетолог Ольга Середкина, нахождение в течение шести часов перед ноутбуком, смартфоном или телевизором равносильно воздействию на кожу получасового пребывания на полуденном солнце без какой-либо защиты. По ее словам, воздействие синего света приводит к гиперпигментации, ускоряет старение кожи, а также вызывает образование пятен и обезвоживание.