Правда ли, что собаки кусают только тех, кто их боится

Ответ на этот вопрос нашла другая группа ученых (публикация в журнале Animal Cognition), которая установила, что собаки в основном считывают человеческий страх с помощью обоняния. Было создано три фокус-группы. Одним респондентам показывали пугающие, другим — радостные, а третьим — нейтральные видеоролики. Полученные образцы пота давали понюхать собакам. При контакте с «запахом страха» у животных учащался пульс и возрастало чувство беспокойства. Раздражать чуткое обоняние животного может и запах алкоголя.