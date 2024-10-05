Правда ли, что собаки кусают только тех, кто их боится

Ученые решили проверить достоверность одного популярного мнения об агрессии собак. Считается, что они нападают на тех и кусают тех, кто их боится. Так ли это — читайте в справке aif.ru.
Что показали исследования?
Чтобы докопаться до истины и выявить факторы, влияющие на поведение собак, группа американских психологов и кинологов опросили около 700 человек. Респонденты рассказали о своем эмоциональном состоянии во время контакта с четвероногими, включая случаи нападения. Полученные сведения помогли определить следующие ключевые аспекты, по которым собаки выбирают потенциальных жертв:
- дрожь в конечностях;
- неуверенность в себе;
- запах пота и повышенное потоотделение;
- попытка отступить или убежать при виде собаки.
Эти сигналы помогли ученым доказать, что народная мудрость не врет. Действительно, собаки за версту чувствуют внутренний дискомфорт и с большей долей вероятности атакуют испуганного человека, нежели спокойного и уверенного в себе.
«Исследование подтвердило, что собаки обладают удивительной способностью определять признаки страха у человека. Эти признаки воспринимаются собаками на инстинктивном уровне. В природе демонстрация страха часто ассоциируется с уязвимостью, что может провоцировать хищническое поведение», — отмечет сервис Dog Breeds со ссылкой на работу ученых.
Как собака определяет человеческий страх?
Ответ на этот вопрос нашла другая группа ученых (публикация в журнале Animal Cognition), которая установила, что собаки в основном считывают человеческий страх с помощью обоняния. Было создано три фокус-группы. Одним респондентам показывали пугающие, другим — радостные, а третьим — нейтральные видеоролики. Полученные образцы пота давали понюхать собакам. При контакте с «запахом страха» у животных учащался пульс и возрастало чувство беспокойства. Раздражать чуткое обоняние животного может и запах алкоголя.
Отметим, что далеко не все собаки проявляют агрессию к испуганному человеку. Некоторые предпочитают просто убежать или отойти. По мнению кинологов, важна порода собаки, уровень ее воспитания и содержания, физическое и эмоциональное состояние животного на момент встречи с человеком, а также поведение самих двуногих.
Источники: https://dzen.ru https://naked-science.ru