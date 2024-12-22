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Правда ли, что сливочное масло перед застольем помогает не опьянеть

Советов, что выпить или принять перед праздником, чтобы не опьянеть, — огромное количество. Все пытаются найти какие-то компромиссы с самими собой и сделать так, чтобы после праздника оставались какие-то воспоминания.

Источник: Российская газета

Новогодний стол богат и закусками, и алкоголем. Иногда в шумной компании так легко не уследить за дозой и наутро расплатиться в полной мере больной головой и плохим самочувствием. Поэтому запрос на поиск средства, которое бы помогло не захмелеть, велик. И в ход идут самые разные продукты. Кто-то, например, советуют поесть сливочного масла перед застольем, чтобы избежать опьянения. Помогает ли такая мера? Об этом aif.ru рассказал Алексей Попов, врач-терапевт терапевтического отделения КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского.

Это убеждение идет из-за того, что многие уверены, будто масло обволакивает желудок, создавая защитную пленку. На деле же такая рекомендация всем подряд для кого-то может оказаться крайне опасной.

Ведь жирное, да еще и в сочетании с крепким спиртным может стать билетом прямо в больницу с такими диагнозами, как холецистит или панкреатит.

Бывает еще, что рекомендуют использовать таблетки янтарной кислоты. Они должны помочь более быстрому превращению этанола в ацетальдегид, а последнего — в более безопасные соединения, тем самым снизив интенсивность алкогольного отравления и похмелья. Принимать их надо по определенной схеме, чтобы ощутить какой-то эффект.

Но зачем превращать Новый год в борьбу с опьянением и его последствиями? Пусть лучше праздник останется таким, каким он пришел к нам из детства, наполненным сказкой, ожиданием чуда и мечтами.