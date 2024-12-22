Правда ли, что сливочное масло перед застольем помогает не опьянеть

Новогодний стол богат и закусками, и алкоголем. Иногда в шумной компании так легко не уследить за дозой и наутро расплатиться в полной мере больной головой и плохим самочувствием. Поэтому запрос на поиск средства, которое бы помогло не захмелеть, велик. И в ход идут самые разные продукты. Кто-то, например, советуют поесть сливочного масла перед застольем, чтобы избежать опьянения. Помогает ли такая мера? Об этом aif.ru рассказал Алексей Попов, врач-терапевт терапевтического отделения КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского.
Это убеждение идет из-за того, что многие уверены, будто масло обволакивает желудок, создавая защитную пленку. На деле же такая рекомендация всем подряд для кого-то может оказаться крайне опасной.
Бывает еще, что рекомендуют использовать таблетки янтарной кислоты. Они должны помочь более быстрому превращению этанола в ацетальдегид, а последнего — в более безопасные соединения, тем самым снизив интенсивность алкогольного отравления и похмелья. Принимать их надо по определенной схеме, чтобы ощутить какой-то эффект.
Но зачем превращать Новый год в борьбу с опьянением и его последствиями? Пусть лучше праздник останется таким, каким он пришел к нам из детства, наполненным сказкой, ожиданием чуда и мечтами.