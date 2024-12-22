Правда ли, что сливочное масло перед застольем помогает не опьянеть

Новогодний стол богат и закусками, и алкоголем. Иногда в шумной компании так легко не уследить за дозой и наутро расплатиться в полной мере больной головой и плохим самочувствием. Поэтому запрос на поиск средства, которое бы помогло не захмелеть, велик. И в ход идут самые разные продукты. Кто-то, например, советуют поесть сливочного масла перед застольем, чтобы избежать опьянения. Помогает ли такая мера? Об этом aif.ru рассказал Алексей Попов, врач-терапевт терапевтического отделения КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского.