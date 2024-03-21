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Правда ли, что рыбий жир улучшает работу мозга у пожилых людей?

О пользе рыбьего жира нам говорят с детства.

Источник: Freepik

Рыбий жир получают из печени и мышц крупных пород рыб, чаще всего трески, сельди, тунца или скумбрии. В его состав входят омега-3 и омега-6, витамины А и D, а также фосфор, йод, магний и кальций. Именно поэтому с самого детства нам твердят о пользе рыбьего жира.

Чем полезен рыбий жир?

Элементы рыбьего жира участвуют в строительстве клеток, в процессе их регенерации. Рыбий жир полезен для физического и психического здоровья. Он помогает предотвратить болезни, связанные с разрушением тканей и суставов. Интересно, что наш организм не вырабатывает его самостоятельно, а может только получить извне.

Как рыбий жир влияет на мозг?

Тайваньские ученые из Чангунского университета провели исследования и выявили, что омега-3 улучшает когнитивные функции у людей, страдающих от депрессии позднего возраста. Это депрессия, которая возникает у пожилых старше 60 лет. Она, кстати, может быть следствием хронических заболеваний, социальной изоляции, потери близких и так далее. Это состояние увеличивает риск сердечных заболеваний, а также ослабляет иммунную систему.

Во время исследований изучили 20 человек старше 60 лет. Их разделили на две группы и одна из них ежедневно получала капсулы с полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Результаты через 52 недели показали, что скорость когнитивной обработки улучшилась в группе, принимавшей добавки омега-3.

Авторы хотят провести масштабные испытания.