Правда ли, что рыбий жир улучшает работу мозга у пожилых людей?

Рыбий жир получают из печени и мышц крупных пород рыб, чаще всего трески, сельди, тунца или скумбрии. В его состав входят омега-3 и омега-6, витамины А и D, а также фосфор, йод, магний и кальций. Именно поэтому с самого детства нам твердят о пользе рыбьего жира.