Правда ли, что промывание носа помогает защититься от вирусов

Наш эксперт — врач-оториноларинголог, профессор кафедры оториноларингологии и кафедры микробиологии и вирусологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ, доктор медицинских наук Александр Гуров.
Врач-оториноларинголог использует для орошения слизистой оболочки носа или горла местные антисептики. Они быстро снимают воспаление, например, при отите среднего уха. Однако бесконтрольно орошать ими себе нос опасно — вместе с плохими бактериями можно убить и хорошие.
А вот препараты на основе морской воды можно применять как для лечения, так и для профилактики ОРВИ, особенно у детей. Но только курсом и лишь тогда, когда речь идёт о высокой вероятности развития вирусных инфекций.
Ведь на слизистой оболочке полости носа живёт колоссальное количество веществ, обладающих биоцитной, биостатической активностью, которые принимают участие в физиологической регуляции слизистых оболочек. Если постоянно смывать эти вещества, возможны атрофические изменения полости носа.
Дети, которым мамы регулярно промывают нос, начинают болеть чаще. Плюс ко всему нередко появляется психологическая зависимость от промывания, как при использовании сосудосуживающих капель.
Курс лечения зависит от формы воспалительного процесса — острой, хронической, рецидивирующей. Кому-то хватит 2−3 дней, кому-то понадобится неделя, а то и 10 дней. Если пользоваться солевым раствором слишком долго, это приведёт к раздражению слизистой, нарастанию отёка и заложенности носа.
Можно промыть нос и в третьей фазе острого ринита, когда в носу появляется слизистый гнойный секрет.